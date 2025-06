Williams explica por que tirou Álex Palou de ‘lista’ da F1 2025

Chefe da Williams, James Vowles revelou que Álex Palou estava na lista de candidatos a uma vaga na equipe para a temporada 2025 da Fórmula 1. No entanto, além de não sair nada barato para os cofres do time de Grove, o dirigente afirmou que o tricampeão da Indy teria de “tirar um ano de folga” para se preparar adequadamente para a categoria — algo que, de acordo com o britânico, o vencedor das 500 Milhas de Indianápolis dificilmente aceitaria.

Após sofrer com desempenho ruim de Logan Sargeant, a escuderia inglesa fechou com Carlos Sainz, preterido pela Ferrari logo no início de 2024, para formar dupla ao lado de Alexander Albon e liderar o projeto nos próximos anos. Mas a decisão pelo espanhol não foi tão óbvia assim, já que outros pilotos estavam sendo avaliados de perto pelos azuis para esse segundo posto.

— Palou é super-rápido. Estava na nossa lista — admitiu Vowles em entrevista à revista alemã "Auto, Motor und Sport".

— Mas há dois problemas. Com o histórico dele, não seria um titular barato. Calculo que ele esteja na faixa de preço acima dos US$ 5 milhões (R$ 27,7 milhões, na cotação mais recente). E um teste ou uma sessão de treinos na sexta-feira não o ajudariam — continuou.

Chefe da Williams: 'Palou teria que se dedicar um ano à preparação'

Em relação aos testes, o chefe da Williams deixou claro que Palou teria de completar um programa similar ao de Andrea Kimi Antonelli e Oliver Bearman, por exemplo, que estão participando da primeira temporada completa da F1 em 2025, com Mercedes e Haas, respectivamente. Ambos, no entanto, realizaram diversos TPC (testes com carros antigos, da sigla em inglês) para se adaptarem da melhor maneira aos carros atuais.

— Palou teria de passar pelo mesmo programa que um Antonelli ou Bearman. Eles completaram até 10.000 km em carros antigos de Fórmula 1. Isso significa que ele teria de tirar um ano de folga e se dedicar completamente à preparação. Mal consigo imaginar que ele aceitaria fazer isso, dado o seu status — completou Vowles.

A Fórmula 1 realiza o GP do Canadá neste fim de semana, de 13 a 15 de junho, em Montreal, décima etapa da temporada 2025.