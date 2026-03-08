A maior potência mundial do beach soccer voltou a conquistar um título neste domingo. As seleções brasileiras sub-20 e adulta derrotaram o Paraguai e conquistaram o pentacampeonato da Conmebol Liga Evolução, para festa da torcida que lotou a Praia da Enseada, no Guarujá, repetindo os feitos de 2017, 2018, 2019 e 2022. Um dos destaques dos donos da casa foi o ala Benjamin Jr, do Flamengo e filho de um dos maiores jogadores da história da modalidade.

No sábado, a final teve início com quatro jogos, dois em cada categoria. No sub-20, os anfitriões abriram 4 a 2, mas levaram a virada por 5 a 4. João Pedro e Gabriel, estreantes na seleção, além do pivô Raí e do fixo Warlison, fizeram os gols do time dirigido por Juninho.

Em seguida, foi a vez das seleções principais duelarem em quadra. E Benjamin Jr, com cinco gols, comandou a goleada por 9 a 3. O capitão Rodrigo, além de Catarino, o goleiro Bobô e Martinez, contra, completaram.

Ala do Flamengo volta a brilhar

Neste domingo, em duelo emocionante, o sub-20 brasileiro derrotou os paraguaios por 4 a 3, Eduardo, Warlison, Gabriel Lemos e o goleiro Girlian balançaram as redes adversárias.

Para fechar com chave de ouro a campanha, a equipe do técnico Chicão Castelo Branco venceu por 6 a 3, com gols de Antonio, Benjamin Jr., Catarino, Mauricinho, Rodrigo e Túlio Silva.

Campeão pela sub-20 em 2017 e 2018, e a Copa do Mundo de 2017, como auxiliar técnico, o treinador brasileiro celebrou a primeira conquista pela seleção principal:

- Não há nada mais importante no esporte do que você defender as cores do seu país. Por isso me emociono com essa conquista. Relembrei dos momentos felizes que tive aqui enquanto técnico da primeira Seleção Sub-20 da história, do pentacampeonato mundial com a Seleção Principal, que vinha há alguns anos sem conquista. Essa união entre todos é que fará o Brasil seguir seu caminho de grandes conquistas - celebrou o maranhense Chicão Castelo Branco, comandante brasileiro.

O capitão Rodrigo também era só alegria:

- Vencer com essa camisa é sempre uma honra, motivo de muito orgulho pra todos nós. Mas a gente realmente queria muito trazr esse título pro Brasil de novo. Foi bom demais poder fazer a alegria da torcida que lotou a arena.

Mais uma festa para a seleção heptacampeã mundial.