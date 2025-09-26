Cleber Machado fala sobre 100° edição da São Silvestre: ‘Popularidade impressionante’

A São Silvestre, maior e mais tradicional corrida brasileira, completa sua 100ª edição em 2025. O percurso de 15km pela cidade de São Paulo será percorrido por 50 mil pessoas, entre atletas profissionais e amadores do atletismo. O comentarista Cleber Machado falou sobre a importância dessa prova, que é tradicional e reúne participantes do mundo todo.

— Nós somos um país monoesportivo. Na comunicação, o futebol tem um espaço que, proporcionalmente aos outros, não dá para mensurar. Com o advento das TVs a cabo e da programação 24h de esportes, hoje você consegue ver o Mundial de Atletismo. A São Silvestre, ao contrário disso tudo, por essa longevidade, pela cobertura, pelo esforço da fundação e pelas parcerias com toda a estrutura de São Paulo, ela tem uma popularidade impressionante — comparou Cleber.

— Quase todos os anos você tinha representantes de todos os 27 estados. A gente tem uma visão muito [focada] no atleta de elite, que fica o tempo todo na imagem, mas a preocupação da transmissão é mostrar quem não é. E sem eles, a São Silvestre não teria 100 anos, não seria popular e não teria o engajamento que tem — completou.

O tricampeão da São Silvestre, Marílson Gomes dos Santos, reconhece a importância de participar de uma prova tão tradicional e o impacto positivo que ela pode ter na carreira de um atleta profissional.

— A gente vive buscando isso, participar das maiores competições, para que, de certa forma, sejamos reconhecidos no nosso próprio país. É isso que a São Silvestre faz e que fez comigo — comentou o tricampeão.

Corredores esperando o início da São Silvestre 2024 (Paulo Pinto/Agência Brasil)

Incrições para São Silvestre 2025 esgotam em 6h

As incrições para a 100° edição da São Silvestre abriu na última quinta-feira (25) e esgotou em menos de seis horas. Mas, logo após a abertura das inscrições, no entanto, os participantes relataram dificuldades para concluir o cadastro no perfil da corrida. A principal reclamação era que, após esperarem horas na fila virtual, o sistema apresentava erro no momento da vez e forçava o usuário a retornar ao final da fila.

O diretor do evento, Erick Castelhero, comentou que a plataforma chegou a registrar 150 mil acessos simultâneos. Ele brincou dizendo que, se o site não tivesse apresentado problemas, as inscrições teriam se esgotado em apenas duas horas.