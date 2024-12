São Silvestre: entenda o motivo da prova não ser considerada uma maratona

A 99ª edição da tradicional corrida de São Silvestre foi realizada na manhã desta terça-feira (31), na cidade de São Paulo. Apesar de ser reconhecida mundialmente, a prova paulista não é considerada uma maratona. Entenda com o Lance! o motivo.

continua após a publicidade

➡️ São Silvestre: Agnes Keino revela qual foi o maior desafio da prova deste ano

➡️ São Silvestre: Brasil melhora resultado na tradicional prova de corrida de São Paulo

O motivo da São Silvestre não ser enquadrado em uma prova de maratona é simples. Está na quilometragem. Diferentemente da prova mais famosa da corrida, a edição de São Paulo não apresenta um percurso de 42 km. Os corredores que se submetem a vencer o desafio da prova precisam correr 15km para alcançar a linha de chegada.

O número da quilometragem também é inferior se compararmos com o exigido em uma prova de meia-maratona. Neste cenário, os corredores precisam correr 21 km para terminarem a prova. Apesar de não ser considerada uma maratona, a São Silvestre é um sucesso. A prova alcançou a 99ª edição neste ano e é reconhecida mundialmente.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

São Silvestre de 2024

Neste ano, a prova foi mais uma vez dominada pelos atletas do Quênia. No masculino, Wilson Too venceu a etapa ao percorrer o percurso em 44m21. Já na prova feminina, a compatriota Agnes Keino foi a responsável por subir no lugar mais alto do pódio. Ela terminou a prova em 51m25.

Os brasileiros Núbia de Oliveira e Johnatas Cruz foram os melhores representantes nacionais. Eles terminaram respectivamente na terceira e quarta colocação da prova feminina e masculina.

continua após a publicidade