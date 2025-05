Copa do Mundo de Futebol de Areia: confira seleções, horários e onde assistir

A Copa do Mundo de Futebol de Areia começa nesta quinta-feira (1º), e o Brasil faz a campanha para o hepta. Neste ano, o evento acontece em Seicheles, no continente africano. A estreia da Seleção é já nesta sexta, contra El Salvador. No Brasil, o SporTV, a Cazé TV e o Fifa+ têm os direitos de transmissão. O Lance! traz as seleções, os horários dos jogos e onde assistir à competição.

Veja grupos e seleções da Copa do Mundo de Futebol de Areia

Grupo A

Seicheles

Bielorrússia

Guatemala

Japão

Grupo B

Mauritânia

Irã

Portugal

Paraguai

Grupo C

Espanha

Senegal

Chile

Taiti

Grupo D

Brasil

El Salvador

Itália

Omã

Brasil contra o Paraguai na Copa América de Futebol de Areia (Foto: Conmebol)

Confira onde assistir e horário de todos os jogos

Fase de Grupos (de 1 a 6 de Maio)

Horários sujeitos a alterações 1º de maio 08h00 Guatemala vs. Japão A FIFA+ 1º de maio 9h30 Mauritânia vs. Irã B FIFA+ / CazéTV 1º de maio 12h00 Seicheles vs. Bielorrússia A FIFA+ 1º de maio 13h30 Portugal vs. Paraguai B FIFA+ 2 de maio 08h00 Itália vs. Omã D FIFA+ 2 de maio 09h30 Chile vs. Taiti C FIFA+ 2 de maio 12h00 Brasil vs. El Salvador D FIFA+ / CazéTV / SporTV 2 de maio 13h30 Espanha vs. Senegal C FIFA+ / CazéTV / SporTV 3 de maio 08h00 Japão vs. Bielorrússia A FIFA+ 3 de maio 09h30 Paraguai vs. Irã B FIFA+ 3 de maio 12h00 Seicheles vs. Guatemala A FIFA+ 3 de maio 13h30 Mauritânia vs. Portugal B FIFA+ / CazéTV 4 de maio 08h00 Omã vs. El Salvador D FIFA+ / CazéTV 4 de maio 09h30 Taiti vs. Senegal C FIFA+ 4 de maio 12h00 Brasil vs. Itália D FIFA+ / CazéTV / SporTV 4 de maio 13h30 Espanha vs. Chile C FIFA+ / SporTV 5 de maio 08h00 Guatemala vs. Bielorrússia A FIFA+ 5 de maio 09h30 Mauritânia vs. Paraguai B FIFA+ 5 de maio 12h00 Seicheles vs. Japão A FIFA+ 5 de maio 13h30 Irã vs. Portugal B FIFA+ / CazéTV 6 de maio 08h00 El Salvador vs. Itália D FIFA+ 6 de maio 09h30 Senegal vs. Chile C FIFA+ 6 de maio 12h00 Brasil vs. Omã D FIFA+ / CazéTV / SporTV 6 de maio 13h30 Espanha vs. Taiti C FIFA+

Quartas de Final

8 de maio | Quatro jogos entre 8h e 13h30 - SporTV, Globoplay e Cazé TV

Semifinais

Jogo 1 | 10 de maio, às 11h - SporTV, Globoplay e Cazé TV

Jogo 2 | 10 de maio, às 12h30 - SporTV, Globoplay e Cazé TV

Terceiro lugar

11 de maio, às 11h - SporTV, Globoplay e Cazé TV

Final

11 de maio, às 12h30 - SporTV, Globoplay e Cazé TV

Brasil vs. Espanha em jogo de futebol de areia (Foto: Reprodução/Twitter@BeachSoccer_WW)

Seleção busca o hepta na Copa

Os jogadores têm se sentido bem com os primeiros dias de treino em Seicheles. Que o diga o ala Benjinha:

- Foi uma sensação muito boa para o primeiro treino. Estamos nos adaptando cada vez mais ao clima, à areia, que é bem diferente do Brasil, senti que aqui é um pouco mais quente. E vamos pôr em prática tudo que o treinador vem pedindo para a gente poder fazer uma bela estreia.

Hexacampeão e vencedor da última edição, o Brasil está no Grupo D da Copa. Além dos rivais da estreia, completam a chave a Itália e Omã. Domingo, dia 4, a seleção enfrenta a Itália, e, na terça, dia 6, terá pela frente Omã.