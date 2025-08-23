Em jogo de 7 gols, Traipu-AL vence América-RN pelo Brasileiro de Futsal

Neste sábado (23), o Lance! transmitiu ao vivo a partida entre América-RN, lanterna do grupo e a equipe do Traipu–AL, vice-líder e embalada por uma sequência impressionante de vitórias. A partida válida pelo Campeonato Brasileiro de Futsal terminou em 4 a 3 para a equipe alagoana.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como chegaram as equipes para o confronto pelo Campeonato Brasileiro de Futsal

Traipu–AL

A equipe do Traipu chega ao confronto em seu melhor momento na temporada, sustentada por uma sequência de cinco vitórias consecutivas. Essa campanha sólida não apenas posicionou o time como vice-líder do Grupo B, mas também o estabeleceu como um forte candidato na briga direta pela liderança com o Passo Fundo. A série invicta demonstra a consistência da equipe contra diferentes estilos de adversários.

América-RN

O América-RN vive um momento difícil. A equipe potiguar não sabe o que é vencer há cinco partidas, um jejum que a afundou na lanterna da tabela. Nesse período, o time somou apenas um ponto, fruto de um empate e quatro derrotas consecutivas, evidenciando problemas tanto no setor defensivo quanto no ofensivo.

continua após a publicidade

América-RN x Traipu se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro de Futsal (Foto: Cecilia Prutchansky / CBFS)

Como foi a partida entre América-RN x Traipu

A partida começou com a iniciativa do América-RN, que chegava bem ao ataque. No entanto, foi a equipe alagoana quem abriu o placar: Erik Costa, bem posicionado, só precisou empurrar a bola para o gol após um chute de seu companheiro. Pouco depois, o mesmo Erik Costa arriscou outra finalização, exigindo uma boa defesa do goleiro potiguar.

O Traipu–AL continuou perigoso e ampliou a vantagem com José Pingo, após uma cobrança de lateral de Jeferson Gê. Apesar de a equipe potiguar ter maior posse de bola, Paraguai marcou o terceiro gol para o time alagoano. No final da primeira etapa, o América quase diminuiu em uma cabeçada de Alanzinho que passou rente à trave.

continua após a publicidade

O segundo tempo começou mais disputado, mas, ainda assim, o Traipu teve as melhores oportunidades. Porém, foi o América quem marcou primeiro, com o camisa 9, Betinho. Logo depois, o próprio centroavante teve outra chance, mas parou no goleiro Thiago. A pressão do time da casa continuou e, após um cruzamento de Jucimar, Florêncio marcou um gol contra.

O empate do América-AL a quase veio em uma cabeçada de Betinho. Nos minutos finais, o Traipu teve uma chance excelente de matar o jogo após uma saída de bola errada do goleiro Rapadura, mas um defensor salvou em cima da linha. A tranquilidade só veio quando o América-RN usou um goleiro-linha e Lukinhas aproveitou o gol vazio para marcar o quarto. Ainda houve tempo para Betinho marcar mais um para o América e colocar pressão nos segundos finais.

Com a vitória, a equipe alagoana assume a liderança do Grupo B, enquanto o time de Natal se afunda ainda mais na última colocação.