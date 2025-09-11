Kings League anuncia data do draft e novo formato dos elencos

A Kings League definiu para 22 de setembro a realização do draft que marcará o início da formação dos times para o próximo split da competição. O anúncio ocorreu após um "reset" geral que desvinculou todos os atletas de suas equipes anteriores.

O novo regulamento foi estabelecido para aumentar a competitividade entre as equipes. A liberação de todos os jogadores do split anterior permite que qualquer atleta possa ser contratado por um novo time ou retornar ao seu clube original, desde que seja selecionado durante o draft.

Novo formato dos elencos

Pelo menos 100 jogadores, tanto da própria Kings League quanto de fora dela, serão indicados para participar do processo seletivo. A liga implementou mudanças significativas no formato dos elencos, que agora contarão com 12 atletas cada - seis escolhidos via draft e outros seis contratados diretamente como wildcards, sem necessidade de participação no evento.

O que é a Kings League?

A Kings League, criada pelo ex-jogador e empreendedor Gerard Piqué, funciona como uma liga de futebol 7 com características próprias. A competição tem alcance global e suas equipes são presididas por streamers e criadores de conteúdo.



A competição combina elementos tradicionais do futebol com tendências contemporâneas dos esportes e novas formas de comunicação. Os interessados podem acompanhar as atualizações sobre a Kings League por meio do site oficial e das redes sociais da liga no Instagram e X.