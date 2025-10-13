menu hamburguer
Júlia Bergmann brilha e lidera vitória na estreia do campeonato turco

A jogadora foi destaque na última Liga das Nações

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/10/2025
14:33
A ponteira titular da Seleção Brasileira de vôlei, Júlia Bergmann, estreou com o pé direito no campeonato turco, onde defende o THY (Türk Hava Yolları). A jogadora marcou 18 pontos na vitória contra o Bahçelievler, por 3 sets a 1, no último domingo (12).

Dos 18 pontos de Júlia, 14 foram de ataque, com 54% de aproveitamento no fundamento, além de dois de saque e dois de bloqueio. No fundo de quadra, a ponteira fez 17 passes e errou somente um. Além de Júlia, a levantadora Roberta também defende o THY e marcou dois pontos na partida.

➡️Incêndio paralisa jogo de vôlei de Julia Bergmann e Roberta na Turquia

A segunda partida do campeonato turco acontece neste domingo (19) contra o Fenerbahçe, equipe favorita ao título e que conta com grandes jogadoras como a oposta Melissa Vargas e a ponteira Arina Fedorovtseva. A brasileira Ana Cristina também faz parte do elenco, mas segue fora de quadra em recuperação.

<strong>Júlia Bergmann</strong> emação pelo THY, da Turquia (Foto: Reprodução Instagram)
Onde atuam as jogadoras da Seleção?

Entre as jogadoras que defenderam a camisa do Brasil na última Liga das Nações, dez disputam a Superliga, enquanto outras seis jogam em ligas estrangeiras.

  1. Macris Carneiro - Dentil / Praia Clube
  2. Roberta Ratzke - Turk Hava Yollari SK
  3. Jheovana Emanuele - Flor de Ypê / Paulistano / Barueri
  4. Kisy Nascimento - Lokomotiv Kaliningrad
  5. Rosamaria - Denso Airybees
  6. Tainara - Sesc RJ / Flamengo
  7. Gabriela Guimarães -  Imoco Volley Conegliano
  8. Helena - Sesc RJ / Flamengo
  9. Júlia Bergmann - Turk Hava Yollari SK
  10. Ana Cristina -  Fenerbahçe
  11. Diana - Sesi Vôlei Bauru
  12. Júlia Kudiess -  Gerdau / Minas
  13. Lorena  - Sesc RJ / Flamengo
  14. Luzia  - Flor de Ypê / Paulistano / Barueri
  15. Laís Vasques - Sesc RJ / Flamengo
  16. Marcelle  - Fluminense

