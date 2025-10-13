Júlia Bergmann brilha e lidera vitória na estreia do campeonato turco

A ponteira titular da Seleção Brasileira de vôlei, Júlia Bergmann, estreou com o pé direito no campeonato turco, onde defende o THY (Türk Hava Yolları). A jogadora marcou 18 pontos na vitória contra o Bahçelievler, por 3 sets a 1, no último domingo (12).

Dos 18 pontos de Júlia, 14 foram de ataque, com 54% de aproveitamento no fundamento, além de dois de saque e dois de bloqueio. No fundo de quadra, a ponteira fez 17 passes e errou somente um. Além de Júlia, a levantadora Roberta também defende o THY e marcou dois pontos na partida.

A segunda partida do campeonato turco acontece neste domingo (19) contra o Fenerbahçe, equipe favorita ao título e que conta com grandes jogadoras como a oposta Melissa Vargas e a ponteira Arina Fedorovtseva. A brasileira Ana Cristina também faz parte do elenco, mas segue fora de quadra em recuperação.

<strong>Júlia Bergmann</strong> emação pelo THY, da Turquia (Foto: Reprodução Instagram)

Onde atuam as jogadoras da Seleção?

Entre as jogadoras que defenderam a camisa do Brasil na última Liga das Nações, dez disputam a Superliga, enquanto outras seis jogam em ligas estrangeiras.