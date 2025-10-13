Júlia Bergmann brilha e lidera vitória na estreia do campeonato turco
A jogadora foi destaque na última Liga das Nações
A ponteira titular da Seleção Brasileira de vôlei, Júlia Bergmann, estreou com o pé direito no campeonato turco, onde defende o THY (Türk Hava Yolları). A jogadora marcou 18 pontos na vitória contra o Bahçelievler, por 3 sets a 1, no último domingo (12).
Dos 18 pontos de Júlia, 14 foram de ataque, com 54% de aproveitamento no fundamento, além de dois de saque e dois de bloqueio. No fundo de quadra, a ponteira fez 17 passes e errou somente um. Além de Júlia, a levantadora Roberta também defende o THY e marcou dois pontos na partida.
➡️Incêndio paralisa jogo de vôlei de Julia Bergmann e Roberta na Turquia
A segunda partida do campeonato turco acontece neste domingo (19) contra o Fenerbahçe, equipe favorita ao título e que conta com grandes jogadoras como a oposta Melissa Vargas e a ponteira Arina Fedorovtseva. A brasileira Ana Cristina também faz parte do elenco, mas segue fora de quadra em recuperação.
Onde atuam as jogadoras da Seleção?
Entre as jogadoras que defenderam a camisa do Brasil na última Liga das Nações, dez disputam a Superliga, enquanto outras seis jogam em ligas estrangeiras.
- Macris Carneiro - Dentil / Praia Clube
- Roberta Ratzke - Turk Hava Yollari SK
- Jheovana Emanuele - Flor de Ypê / Paulistano / Barueri
- Kisy Nascimento - Lokomotiv Kaliningrad
- Rosamaria - Denso Airybees
- Tainara - Sesc RJ / Flamengo
- Gabriela Guimarães - Imoco Volley Conegliano
- Helena - Sesc RJ / Flamengo
- Júlia Bergmann - Turk Hava Yollari SK
- Ana Cristina - Fenerbahçe
- Diana - Sesi Vôlei Bauru
- Júlia Kudiess - Gerdau / Minas
- Lorena - Sesc RJ / Flamengo
- Luzia - Flor de Ypê / Paulistano / Barueri
- Laís Vasques - Sesc RJ / Flamengo
- Marcelle - Fluminense
