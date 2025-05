Número 1 do mundo, Jannik Sinner fez uma visita ao fã de tênis mais ilustre do momento: o Papa Leão XIV. O encontro no Vaticano aconteceu nesta quarta-feira (14) contou ainda com a presença dos pais do tenista e do presidente da Federação Italiana de Tênis e Padel (FITP), Angelo Binaghi. O Papa foi presenteado com uma raquete de Sinner e um cartão de membro honorário da FITP.

O encontro foi descontraído, com brincadeiras entre Leão XIV e Sinner. Ao presentear o Papa com a raquete, o número 1 do mundo chegou a propor uma partida com o pontífice na Sala Paulo VI, que prontamente negou, em tom de bricadeira, dizendo que poderiam quebrar alguns bens valiosos.

- Encontramos um verdadeiro Papa tenista, um tenista apaixonado, um tenista praticante, um tenista informado sobre o que está acontecendo aqui, no torneio internacional da BNL d'Italia, em Roma. Foi uma surpresa muito agradável - disse Angelo Binaghi.

Sinner fala sobre Masters de Roma

O Masters 1000 de Roma marca o retorno de Jannik Sinner às competições, após três meses de suspensão por doping. Competindo em casa, o italiano estreou com vitória sobre o argentino Mariano Navone e foi às quartas após vencer Francisco Cerundolo, vice de João Fonseca no ATP 250 de Buenos Aires, na última terça-feira (13).

- Agora estamos no jogo. No início do torneio foi um pouco difícil, agora com três partidas ganhamos um pouco de ritmo - avaliou o tenista.

Jannik Sinner na vitória sobre Cerundolo em Roma (Photo by Piero CRUCIATTI / AFP)

Papa Leão XIV e Jannik Sinner

Antes do encontro no Vaticano, o Papa Leão XIV já havia falado publicamente sobre Jannik Sinner. Fã do esporte, ele se mostrou favorável à realização de uma partida beneficente de tênis para as Pontifícias Obras Missionárias, durante conversa com a imprensa após o Conclave.

— Claro que está bem. Só não traga Sinner — brincou Leão XIV, com o duplo sentido de que o italiano é o número 1 do mundo e seu sobrenome significa "pecador" em inglês.