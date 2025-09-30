Conheça o pivô da briga generalizada entre Popó e Wanderlei Silva

Os momentos após a luta entre Popó e Wanderlei Silva, no Spaten Fight Night, foram marcados por uma briga generalizada entre as equipes dos dois lutadores. O tumulto aconteceu no último sábado (27), na cidade de São Paulo. Fabrício Werdum, treinador de Wanderlei, é apontado por Popó como quem incentivou o início da briga.

continua após a publicidade

➡️ Popó x Wanderlei Silva: 6 lutadores são suspensos por briga generalizada

— Infelizmente, eu tomei três cabeçadas, e quando encerrou a luta, que o árbitro desclassificou o Wanderlei pelas cabeçadas, o treinador dele (Fabrício Werdum) foi para cima de mim e me deu um soco, machucou muito — afirmou Popó em vídeo divulgado nas redes sociais.

Imagens da Globo mostram mais detalhes da confusão após a luta entre Popó e Wanderlei Silva. (Foto: Reprodução/TV Globo)

Werdum se defendeu no último domingo (28), também pelas redes sociais, e desmentiu a versão de Popó.

— Tinha uns 20 contra quatro. Estavam eu, o Wanderlei, o Thor e o Dida. Foi uma reação nossa, porque eles começaram a gritar e vieram para cima. As imagens não mentem. (Wanderlei) quebrou o nariz, porque ele foi muito maldoso, cara. Ele poderia ter feito uma coisa muito grave — disse Fabrício Werdum.

continua após a publicidade

Quem é Fabrício Werdum?

Com títulos conquistados no MMA e no jiu-jitsu, Fabrício Werdum, de 48 anos, deixou o UFC em 2022, após ganhar dois cinturões. Ele foi campeão no peso-pesado no UFC 188 e tem um título interino da mesma categoria no UFC 180.

Atualmente, Werdum é palestrante e apresentador de podcast, além de técnico de Wanderlei Silva.

Werdum em ação no UFC (Foto: Reprodução/ YouTube/ UFC)

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Envolvidos na briga são suspensos

Em comunicado oficial, a entidade confirmou que, após a devida apuração dos fatos, foram aplicadas sanções aos atletas Acelino "Popó" Freitas e Wanderlei Silva, protagonistas da luta principal.

continua após a publicidade

Além dos dois lutadores, a punição se estende a Iago Freitas, Luis Claudio Freitas, Lucas Silva e André Amado, todos licenciados pela entidade e que tiveram participação no confronto físico ocorrido após o combate.