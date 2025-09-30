O evento Spaten Fight Night, realizado no último sábado (27), em São Paulo, foi encerrado por um episódio de violência generalizada que se seguiu à luta principal entre o tetracampeão mundial de boxe, Popó, e o ex-campeão de MMA, Wanderlei Silva. O Conselho Nacional de Boxe (CNB) anunciou nesta segunda-feira (29) a suspensão de seis licenciados envolvidos na briga generalizada que marcou o encerramento do evento Spaten Fight Night 2.

O confronto entre os atletas terminou com a desclassificação de Wanderlei Silva, em decorrência da aplicação de golpes considerados irregulares pelas regras do boxe. Imediatamente após a interrupção do combate, o ringue foi ocupado por membros das equipes de ambos os lutadores, dando início a uma altercação física de grandes proporções.

Durante o tumulto, Wanderlei Silva foi agredido, perdeu a consciência e necessitou de atendimento hospitalar. De acordo com informações apuradas, o lutador sofreu uma fratura no nariz, um corte no supercílio e relatou perda de memória subsequente ao incidente.

As versões sobre a origem do confronto são conflitantes. A equipe de Acelino Freitas atribui o início da briga a uma ação de Fabrício Werdum, que integrava o córner de Wanderlei Silva. Em contrapartida, Werdum declarou que sua equipe foi alvo de agressões por parte de um grupo mais numeroso ligado a Freitas.

Em comunicado oficial, a entidade confirmou que, após a devida apuração dos fatos, foram aplicadas sanções aos atletas Acelino "Popó" Freitas e Wanderlei Silva, protagonistas da luta principal.

Além dos dois lutadores, a punição se estende a Iago Freitas, Luis Claudio Freitas, Lucas Silva e André Amado, todos licenciados pela entidade e que tiveram participação no confronto físico ocorrido após o combate.