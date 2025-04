LeBron James analisa retorno de lesão às vésperas dos playoffs da NBA

A última lesão de LeBron James assustou os torcedores do Los Angeles Lakers, que viram o astro desfalcar a equipe por sete jogos na parte final da temporada regular. O jogador de 40 anos ainda é figura de grande importância no time de JJ Redick, além de estar no top-10 na corrida para MVP da NBA. Após a vitória da última sexta-feira (4), sobre o New Orleans Pelicans, o ala desabafou sobre sua atual condição física após ao problema sofrido na região da virilha.

– Foi o melhor jogo que me senti desde a lesão, com certeza. Tentei forçar, atacar a cesta, no meu ritmo. Em relação ao meu arremesso, me senti bem. Estava arremessando muito bem nos lances livres e, mesmo um pouco tarde, foi o melhor que me senti fisicamente. Então, espero conseguir seguir nesse nível – desabafou James.

LeBron James precisou desfalcar o Lakers por sete jogos da reta final da temporada regular na NBA 2024/25 por causa da lesão na virilha. Aos 40 anos, o ala ainda é um dos maiores destaques do time de Los Angeles e impressiona com brilhantes atuações. Em sua 21ª temporada, o camisa 23 conta com médias de 24,5 pontos, 7,9 rebotes e 8,4 assistências por noite.

LeBron James e a lesão na virilha

Durante o duelo contra o Boston Celtics, no dia 8 de março, o ala sentiu dores na região da virilha e precisou abandonar o jogo. O jogador se manteve em recuperação por duas semanas, assim, voltou as quadras no dia 22 de março, contra o Chicago Bulls. A recomendação médica, no entanto, foi respeitada por LeBron que realizou o tratamento em casa na cidade de Los Angeles, enquanto o time estava em sequência fora.

Vale relembrar também que não é a primeira vez que o camisa 23 sofre com uma lesão na região. Na temporada da NBA de 2018/19, já pelo Los Angeles Lakers, o jogador rompeu a virilha durante a rodada de Natal e precisou ficar fora de 17 jogos da equipe.

