Neste domingo (24), Kalani Konig venceu, de forma antecipada, o título do skate park do STU National, em São Paulo. O jovem catarinense, de apenas 17 anos, encerrou a temporada com vitórias em quatro das cinco etapas, o primeiro skatista a alcançar tal feito.

A única etapa da temporada do STU National que Kalani Kong não venceu foi a de abertura, sediada justamente na sua cidade, Florianópolis (SC). Depois, no entanto, emendou vitórias em Criciúma, Porto Alegre, Porto Seguro e, agora, São Paulo.

- Acabei nem fazendo tudo que eu queria fazer, mas acertei minha volta de segurança e saí vitorioso. Não encaixei algumas manobras, mas estou feliz pelo meu desempenho. Só tenho a agradecer a todo mundo que veio me prestigiar. Fiquei chateado porque não ganhei na minha casa, em Floripa, daí tive que dar a volta por cima e vencer todas as outras (risos). É um momento muito especial na minha carreira - celebrou Kalani.

Kalani Konig venceu na modalidade Park, de forma antecipada, o título do STU National em São Paulo. (Fotos: Julio Detefon / STU)

O catarinense chegou ao Super Finals, em São Paulo, com quase 70 mil pontos de vantagem na liderança do ranking. Bastava passar para as finais para levantar o troféu da temporada, mas o skatista foi além. Em sua segunda volta, Kalani alcançou a pontuação de 90.96 para ganhar a etapa.

Duas coisas chamam muita atenção no estilo de skate de Kalani: a tranquilidade e a altura das manobras. Ele revelou que a responsável por isso é sua mãe, Ana Paula, que é professora de Yoga e o ajuda a se acalmar em momentos decisivos e estressantes. O pai, Márcio, também é fundamental com as suas orientações à beira da pista.

O jovem skatista também comentou o início de um novo ciclo em 2025. O sonho agora é ir aos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.

- A partir do ano que vem, meu objetivo principal será os Jogos Olímpicos de Los Angeles, focar nos campeonatos que darão pontuação na corrida olímpica. Quero fazer acontecer. Neste ano, consegui fazer minha primeira final de Mundial (foi oitavo em Roma). Na minha opinião, o Brasil é o melhor país do mundo no skate, só tem monstros e lendas. E eu tenho me dedicado demais para me destacar entre tantos. É treinar e treinar cada vez mais - disse.

Kalani Konig compete tanto na modalidade street quando no park. No ranking global - que leva em conta as competições dos últimos dois anos - Kalani está em 116° lugar no street e 13° no park.