Kalani Konig é o grande vencedor do STU National; veja os resultados

O catarinense de apenas 17 anos, Kalani Konig, venceu o STU National na modalidade Park em São Paulo neste domingo (24). Esse foi o quarto título do jovem skatista na temporada, que venceu as edições em Criciúma, Porto Alegre e Porto Seguro, depois de ficar em quarto lugar na primeira etapa, em Florianópolis.

Kalani marcou 90.17 pontos na semifinal no sábado (23), a nota já era suficiente para abrir uma grande margem na liderança do ranking, com quase 70 mil pontos de vantagem para o segundo colocado, Pedro Carvalho. No domingo (24), o catarinense fez uma volta quase perfeita e atingiu a marca de 90.96 pontos.

Kalani Konig venceu o STU National em São Paulo (Fotos: Julio Detefon / STU)

Antes, outra marca importante da carreira de Kalani Konig foi a disputa da final no último Campeonato Mundial da modalidade Park, em setembro deste ano, na Itália, quando terminou na oitava colocação. A competição teve dobradinha brasileira, com ouro e prata para Augusto Akio e Pedro Barros, respectivamente.

Todos os finalistas do STU:

Park masculino

Kalani Konig

Victor Ikeda

Dan Sabino

Augusto Akio

Luiz Francisco

Mateus Guerreiro

Park feminino

Isadora Pacheco

Marina Lima

Manuela Tomitake

Fernanda Tonissi

Helena Laurino

Fernanda Galdino

Street masculino

Ivan Monteiro

Vitor Genghini

Marcelo Batista

Gabryel Aguilar

Sebastian Simonetto

Ismael Henrique

Street feminino

Maria Lúcia

Isabelly Ávila

Maria Almeida

Carla Karolina

Kemily Suiara

Rafaela Murbach

Pódio final do paraskate park

1 - Vini Sardi - 84.50

2 - Italo Romano - 65.67

3 - Jota Ribeiro - 60.00