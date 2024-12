Conheça Gabriel Bortoleto, campeão da Fórmula 2 e o Brasil na F1

Gabriel Bortoleto vive um grande ano na carreira. Além de ter conquistado a vaga na Sauber na próxima temporada da Fórmula 1, o brasileiro fez um fim de semana perfeito e conquistou o título da Fórmula 2, na última etapa da temporada, em Abu Dhabi. O brasileiro garantiu o troféu logo na largada, quando Isack Hadjar ficou parado no grid da corrida 2 e foi ultrapassado pelo pelotão. O francês conseguiu voltar para a disputa, mas com uma volta atrás. Bortoleto administrou a vantagem de precisar chegar à frente do adversário para ser campeão da Fórmula 2 e completou a corrida atrás apenas de Joshua Dürksen, o vencedor.

continua após a publicidade

O piloto é um dos grandes talentos jovens do automobilismo brasileiro. Aproveitando o momento de festa para o esporte no Brasil, conheça com o Lance! um pouco mais sobre a história de Gabriel Bortoleto!

➡️ Gabriel Bortoleto representará o Brasil na Fórmula 1 em 2025

Quem é Gabriel Bortoleto?

Gabriel Bortoleto em Interlagos, durante o GP de São Paulo de Fórmula 1 (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Nascido em São Paulo, em 2004, Gabriel Bortoleto tem 20 anos. Aos 6, iniciou a carreira no kart, vencendo no segundo ano na categoria o Open do Brasileiro de Kart. No ano seguinte, Bortoleto correu como mirim e conquistou o vice-campeonato no Brasileiro e no torneio paulista. Antes de partir para Europa, chegou a participar da categoria cadete, entre 8 a 11 anos, mas logo foi para a Itália, onde seguiu no automobilismo.

continua após a publicidade

Ainda no kart, Bortoleto garantiu excelentes resultados na Europa. No velho continente, o piloto se destacou, especialmente em 2018, quando ficou em terceiro no Mundial e foi vice-campeão na WSK Super Master Series, campeonato que já revelou grandes nomes do mais alto nível do automobilismo, como Max Verstappen e Charles Leclerc.

Bortoleto nas “Fórmulas”

O sucesso no kart garantiu ao brasileiro uma vaga nas corridas de fórmula, em 2020, quando estreou com a Prema na F4, na qual conquistou uma vitória já na primeira temporada. Na época, Bortoleto terminou o campeonato em quinto lugar, com o terceiro melhor carro do time. Além da vitória, o jovem piloto garantiu também quatro pódios.

continua após a publicidade

Logo no ano seguinte, o paulista foi para a FRECA — Fórmula Regional Europeia — com a FA Racing, equipe de Fernando Alonso, atual empresário de Gabriel Bortoleto. O jovem piloto continuou mais um ano na categoria, assinando com a equipe campeã da temporada anterior. Com novo carro, o brasileiro conquistou duas vitórias — Bélgica e Barcelona — e cinco pódios. Os resultados renderam o sexto lugar geral no mundial.

➡️ Mercedes anuncia encerramento de vínculo com filho de Schumacher na F1 no fim de 2024

Bortoleto na Fórmula 3

Os excelentes resultados nas categorias de base renderam ao brasileiro contrato com a Trident para a Fórmula 3. Assim, Gabriel Bortoleto iniciou a carreira na categoria em 2023, com vitória já na estreia. A próxima etapa seria igualmente bem-sucedida para o jovem piloto, com mais 25 pontos conquistados para a classificação. As boas atuações continuaram, e a liderança do campeonato foi bem administrada.

Embora não tenha vencido, Bortoleto subiu ao pódio quatro vezes, nas etapas de Áustria, Inglaterra, Hungria e Itália, conquistando o segundo lugar em três sprints e em uma corrida principal.

Mesmo com duas vitórias a menos que o vice-líder, Zak O'Sullivan, a boa frequência na zona de pontuação deu ao brasileiro 45 pontos de vantagem e o título antecipado. Assim, Gabriel Bortoleto se tornou o primeiro brasileiro campeão da F3.

➡️ Quantos pontos Gabriel Bortoleto precisa fazer para ganhar a Fórmula 2 no Catar?

Bortoleto na Fórmula 2

Após conquistar o título inédito logo na primeira temporada na Fórmula 3, Bortoleto fechou com a PREMA Racing e estreou na categoria seguinte, a F2. Com regularidade, esteve em todas as etapas na zona de pontuação e liderou a competição.

Bortoleto termina a temporada com duas vitórias e quatro pódios, contando corrida sprint e principal. Uma das maiores promessas do automobilismo, o piloto brasileiro conquistou uma vitória inédita na categoria, ao largar na última colocação.

Na etapa, o piloto encontrou dificuldades na qualificatória e ficou para trás no grid da corrida principal. Em uma corrida marcada por muito talento de Bortoleto, e um pouco de sorte, com bandeiras vermelhas e safety car, o brasileiro atravessou a fila e subiu no mais alto lugar do pódio no circuito de Monza, na Itália.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

E repetindo o feito da F3, Gabriel Bortoleto venceu a Fórmula 2 e dessa vez com um gostinho melhor: com a vaga na Sauber no próximo ano.