Conheça a história do Coritiba Crocodiles, time de futebol americano que sofreu acidente de ônibus

Escrito por Lance! • Publicada em 22/09/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

*Guilherme Moreira, especial para o Lance!, de Curitiba

As três vítimas do acidente de ônibus na Serra das Araras, em Piraí, no sul do Rio de Janeiro, na manhã deste sábado (21), eram jogadores do Coritiba Crocodiles, time de futebol americano. O clube fundado em 2003 virou uma parceria com a equipe de futebol a partir de 2011.

Criado em 21 de junho de 2003, o grupo se reunia apenas para assistir aos jogos da NFL e depois passou a praticar o esporte. O nome original era de Barigui Crocodiles por conta dos jacarés presentes no Parque Barigui, local turístico e de treino do time em Curitiba em seu início.

O primeiro título da história veio em 2009, com a conquista do Paranaense. Dois anos depois, em 21 de janeiro de 2011, o Crocodiles firmou parceria com o Coritiba e se mantém até os dias atuais.

Com o novo nome, vieram os títulos nacionais. Depois de três vices seguidos, o time paranaense venceu o Campeonato Brasileiro pela primeira vez em 2013 diante do João Pessoa Espectros. No ano seguinte, conquistou o bi contra o mesmo adversário e ficou com outro vice em 2015, somando cinco finais consecutivas. O tricampeonato brasileiro ocorreu em 2022 contra o Galo FA. O tetra ficou próximo no passado, com o quinto vice no Brasileirão.

Além do recorde de título do Brasileiro, o Coritiba Crocodiles também reina no cenário estadual: são 11 títulos entre 2009 e 2024. Nesta temporada, conquistou o Paranaense mais uma vez. Em sua galeria, em sete competições diferentes, o clube levantou a taça em 29 oportunidades.

O Coritiba Crocodiles treina e disputa partidas no Croco Stadium, localizado no bairro Tarumã, em Curitiba. Os jogos de maior apelo são disputados no Couto Pereira, com recorde de oito mil torcedores diante do Fluminense Imperadores, em 2011.

O ônibus transportava 43 passageiros, além dos dois motoristas, saiu de Curitiba (PR), na sexta-feira (20), por volta das 20h. O veículo tombou na Serra das Araras, em Piraí (RJ), na altura do km 224, por volta das 10h de sábado (21), deixando pelo menos três mortos e 12 feridos, segundo a Polícia Rodoviária Federal, CCR RioSP (concessionária que administra a via) e a assessoria do time. As vítimas fatais são Daniel Santos, Lucas Barros e Lucas Padilha - com idades entre 20 e 45 anos.

A equipe enfrentaria o Flamengo Imperadores pelo Brasileirão de futebol americano, às 14h de sábado. A partida, que seria realizada no campo do Esporte Clube Anchieta, foi cancelada.

Segundo a assessoria da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente provocou a morte de três passageiros. Dos 12 feridos, cinco tiveram escoriações moderadas e outros três, leves. Os feridos foram levados para os hospitais Geral de Nova Iguaçu, no bairro da Posse, e São João Batista, em Volta Redonda. Ainda segundo a PRF, as causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil de Piraí.