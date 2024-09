Nonato, do Fluminense, passará por cirurgia após choque de cabeça no clássico com Botafogo

Nonato em ação no clássico entre Fluminense e Botafogo antes de sofrer grave lesão (Foto: Marina García/Fluminense FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/09/2024 - 00:18 • Rio de Janeiro (RJ)

Meia do Fluminense, Nonato precisará passar por uma cirurgia por conta de uma fratura no nariz detectada durante os exames de imagem. O atleta está internado no Quinta D'Or, na zona norte do Rio de Janeiro.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

O atleta deixou o Maracanã de ambulância por conta de um forte choque de cabeça com Marçal, no clássico contra o Botafogo. O jogador chegou a perder a consciência, mas retomou antes de sair do estádio.

Nonato tem condição neurológica normal, mas segue em observação por parte da equipe médica do clube. O meia foi substituído por conta do protocolo de concussão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Por conta disso, o jogador tem grandes chances de desfalcar o Fluminense diante do Atlético-MG, pela Libertadores. Não há previsão de alta para o atleta, enquanto o confronto pelo torneio continental acontece na quarta-feira (25).