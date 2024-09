Botafogo abre vantagem na ponta, Fortaleza vai acordar vice-líder. Brasileirão pega fogo

Marinho faz sinal para a torcida do Fortaleza após marcar dois golaços sobre o Bahia (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/09/2024 - 00:02 • Rio de Janeiro

O Botafogo aumentou a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro ao vencer o clássico com o Fluminense por 1 a 0, na noite deste sábado (21), no Maracanã. O Alvinegro agora tem 56 pontos em 27 rodadas. A competição tem um novo vice-líder. Em casa, o Fortaleza goleou o Bahia por 4 a 1, no Castelão, e soma 52 pontos (também em 27 jogos).

A torcida do Laion, neste sábado (21), festejou muito a goleada sobre o rival nordestino. Marinho fez os dois primeiros - golaços, por sinal. Pochettino e Renato Kayzer completaram o marcador. Everaldo descontou para o Bahia.

O Fortaleza seca o Palmeiras, que enfrenta o Vasco, às 16h (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, da capital federal. O Alviverde paulista tem 50 pontos em 26 partidas. Precisa derrotar o Cruzmaltino (9º, com 35 em 25 jogos) para tomar do Fortaleza a segunda colocação da Série A e voltar a reduzir para três pontos a desvantagem para o líder Botafogo.

Luiz Henrique fez valer a Lei do Ex, ao marcar o gol da vitória do Alvinegro carioca por 1 a 0 sobre o Fluminense, aos 50 minutos do segundo tempo, no Maracanã. O "Cria de Xerém" jogou seu clube formador para o Z-4 do campeonato. Com 27 pontos em 26 partidas, o Fluminense caiu duas posições na classificação, da 16ª para a 18ª posição. Foi ultrapassado pelo Corinthians e pelo Vitória, que ganharam na rodada.

Mais cedo, o Corinthians venceu o Atlético Goianiense por 3 a 0, na Neo Química Arena, em São Paulo. Os gols foram de Romero (2) e Garro, na partida que marcou a estreia do holandês Memphis Depay. O camisa 94 substituiu Yuri Alberto, aos 21 minutos do segundo tempo.

Em Salvador, o Vitória ganhou do Juventude por 1 a 0. De pênalti, Gustavo Mosquito marcou aos 48 minutos do primeiro tempo. O rubro-negro baiano saiu do Z-4 para o 15º lugar, com 28 pontos em 27 jogos, mesmo número do Criciúma (16º) e do Corinthians (17º). No critério de desempate, o Vitória leva vantagem, com oito triunfos no campeonato, contra sete do Criciúma e seis do Corinthians.

A 27ª rodada será completada neste domingo (22):

⚽ Atlético Mineiro x Red Bull Bragantino 🕓16h (de Brasília)

⚽ Vasco x Palmeiras 🕓16h (de Brasília)

⚽ Grêmio x Flamengo 🕡18h30m (de Brasília)

⚽ Cuiabá x Cruzeiro 🕡 18h30m (de Brasília)

⚽ São Paulo x Internacional 🕡 18h30m (de Brasília)

⚽Criciúma x Athletico-PR 🕗20h (de Brasília)