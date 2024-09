Em noite de goleada, Marinho brilha, e Fortaleza chega a vice liderança do Brasileirão

(Foto: Lucas Emanuel/AGIF)







Escrito por Gabriela Guedes da Silva , supervisionado por Lance! • Publicada em 21/09/2024 - 23:01 • Fortaleza (CE)

O Fortaleza voltou a vencer no Brasileirão, com direito a goleada, e assume a vice-liderança. Em partida agitada, neste sábado (21), na Arena Castelão, o Leão do Pici superou o rival Bahia 4 a 1. O confronto válido pela 27ª rodada teve como destaque a atuação de Marinho. O camisa 11 brilhou pelo lado direito do campo e marcou duas vezes a favor do Laion. Pochettino ampliou após cobrança de pênalti e Kayzer também registrou seu nome no marcador garantindo os três pontos dentro de casa.

Pelo lado do Bahia, Everaldo diminuiu o placar e quebrou seu jejum de 10 jogos sem gols.

Com o resultado, o Fortaleza chega aos 52 pontos na tabela. Entretanto, ainda fica no aguardo do resultado entre Palmeiras e Vasco, para permanecer na segunda posição. Em contrapartida, o Bahia segue na sexta posição com 42 pontos, em busca de uma vaga direta na Libertadores

Como foi a partida entre Fortaleza e Bahia?

O início do primeiro tempo foi agitado e positivo ao Fortaleza. Mesmo com o time modificado, a equipe de Vojvoda foi objetiva e eficiente sobre o Bahia. Já aos 10 minutos, Marinho teve a primeira grande chance pela direita. O atacante arriscou de longe e viu a bola passar raspando a trave.

Não demorou para que os donos da casa marcassem o primeiro. Novamente Marinho foi pra dentro da área, limpou a jogada driblando dois marcadores. O atacante finalizou o chute de fora da área e marcou um golaço para o Laion aos 28 da primeira etapa



E só vale golaço! Em menos de três minutos veio a resposta do Bahia. Após saída errada do adversário, Everaldo também finalizou de fora da área e balançou as redes para igualar o placar na Arena Castelão. Com o gol, o artilheiro do Bahia quebrou o jejum de 10 jogos sem marcar.

Aos 37, Marinho brilhou mais uma vez. Em jogada clássica do camisa 11, cortou para dentro da área e chutou direto para o fundo das redes para colocar o Fortaleza na frente.

O segundo tempo foi controlado pelo Leão do Pici sem muitas dificuldades na defesa, mas sem ataques promissores. O Bahia seguiu sem conseguir criar jogadas efetivas.

Aos 32 após saída de bola esquisita do Bahia, Caio Alexandre atingiu a panturrilha de Pochettino dentro da pequena área. VAR chamou Claus, que em seguida avaliou o lance como pênalti. Marcos Felipe defendeu, mas no rebote Pochettino ampliou. Sem demora, Kayzer fechou a conta e assinou o seu gol. 4 a 1 para o Fortaleza

Já nos minutos finais, o volante Zé Welison fez entrada forte no jogador do Bahia e recebeu o cartão vermelho direto. Portanto, é desfalque para a próxima rodada do Brasileirão.

O que vem por aí

O Laion volta à campo na próxima terça-feira (24), às 21h30, em busca da vaga na semifinal da Copa Sul-Americana contra o Corinthians. Com o placar de 2 a 0, o Fortaleza saiu em desvantagem na Arena Castelão e busca o resultado positivo em São Paulo.

Pelo outro lado, o Bahia terá uma semana até o seu próximo confronto. A equipe comandada por Rogério Ceni irá receber o Criciúma, no próximo domingo (29), às 18h30.

(Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X BAHIA

27ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sábado, 21 de setembro de 2024, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Arena Castelão - Fortaleza (CE)

🥅 Gols: Marinho (28'/1°T), Everaldo (30'/1°T), Marinho (37'/1°T), Pochettino (35' / 2ºT) e Kayzer (44'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Matheus Rossetto e Lucero (Fortaleza) Jean Lucas (Bahia)

🟥 Cartões vermelhos: Zé Welison

⚽ ESCALAÇÕES

FORTALEZA (Técnico: Juan Vojvoda)

João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Tomás Cardona, Eros Mancuso ; Zé Welison, Hércules; Martínez, Matheus Rossetto, Marinho; Lucero.

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Victor Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Daniel Paulo Ziolii

4️⃣ Quarto árbitro: Deborah Cecilia Cruz Correia

🖥️ VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira