Blake Griffin crava melhor em enterradas na história da NBA

Ex-atleta também reflete sobre importância das dunks para atual geração de fãs

Pedro Werneck
Los Angeles (EUA)
Dia 24/10/2025
07:15
Blake Griffin em entrevista durante evento do Prime Video (Foto: Pedro Werneck / Lance!)
imagem cameraBlake Griffin em entrevista durante evento do Prime Video (Foto: Pedro Werneck / Lance!)
Considerado um dos melhores em enterradas na história da NBA, o ex-jogador Blake Griffin cravou Vince Canter como o 1º no quesito. Em entrevista ao Lance! durante evento do Prime Video, em Los Angeles (EUA), o ídolo do Los Angeles Clippers também incluiu atletas como Zach Lavine, Aaron Gordon e Dwight Howard no debate.

- Coloco o Vince Carter em primeiro, tiro o chapéu. Ele foi o cara que eu assistia quando mais novo e queria fazer igual. Tenho que colocá-lo em primeiro. Como disse, Zach Lavine e Aaron Gordon, o que fizeram naquele torneio de enterradas foi especial, nunca tínhamos visto tão bom. E então eu colocaria Dwight Howard, para ter um pivô, não tem muitos que tem enterradas dentro do jogo e conseguem ir bem no torneio de enterradas. Ele pegava fogo - opinou.

Na visão de Griffin, vários atletas atuais da NBA têm nível tão bom quanto ele nas chamadas "dunks".

- Tem muitos caras agora. Zach Lavine e Aaron Gordon têm carregado essa tocha há bastante tempo. Mas agora tem Anthony Edwards, Amen Thompson, Ausar Thompson, caras que fazem parecer muito fácil. Sempre terão caras extremamente divertidos de assistir - disse.

Blake Griffin enterra durante jogo da NBA pelo Los Angeles Clippers (Foto: AFP)
Blake Griffin enterra durante jogo da NBA pelo Los Angeles Clippers (Foto: AFP)

Reflexão sobre apelo das enterradas na NBA

Aposentado há mais de um ano, Griffin vai começar a trajetória como comentarista do Prime Video. Para o ex-jogador, as enterradas continuam sendo importantes para o público da NBA, ainda que as bolas de três tenham "dominado" o jogo.

- Sim, sim, é uma boa pergunta (se o apelo ainda é o mesmo). Eu gosto de pensar que sim. Basquete e esportes em gerais são tão focados nos melhores momentos, com as redes sociais e clipes enviados para todos os lados. Então gosto de pensar que as enterradas ainda despertam muitos olhares e respeito - analisou.

