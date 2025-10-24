Com surpresa, Rômulo Mendonça aponta favoritos ao título da NBA

A temporada da NBA começou na última quarta-feira (21), e diante do início da competição, o Lance! pergutou ao narrador Rômulo Mendoça os clubes favoritos ao título. O profissional é responsável por narrar os jogos da principal liga de basquete do mundo nas transmissões da Amazon Prime.

O comunicador apontou, ao todo, quatro grandes favoritos para a conquista do título desta temporada. Além disso, Rômulo também chamou para a participação do Golden State Warriors, que ganhou destaque de um time perigoso.

- Temos que lembrar, que nos últimos sete anos, foram sete clubes diferentes que foram campeões. É natural, que o Oklahoma City Thunder seja um dos favoritos. Considero essa equipe, inclusive, mais favorita que o Boston Celtics, que foi campeão anteriormente. É um elenco jovem e com um espaço de evolução maior do que os outros campeões anteriores -

- Para conquistar a conferência leste, acredito que o favorito seja o New York Knicks. Tem um elenco com mais opções, do que o ano passado. Se reforçaram muito bem. Mudou o comando também, agora com o Mike Brown, que é experiênte. Então, essas mudanças podem gerar frutos. Gosto muito também, do Houston Rockets e Denver Nuggets, são os quatro favoritos. Mas não ingnorem jamais o Golden State Warriors - concluiu.

OKC, campeão da última temporada da NBA

Liderado por Shai Gilgeous-Alexander, o Oklahoma City Thunder terminou a temporada regular 2024/25 da NBA na liderança da Conferência Oeste: foram 68 vitórias e 14 derrotas. O armador canadense foi eleito o MVP após disputar jogo a jogo com Nikola Jokić, do Denver Nuggets. Nos playoffs, o OKC manteve o ótimo momento para ganhar o primeiro título desde sua mudança de cidade (antes, Seattle SuperSonics). Relembre a campanha abaixo.

1ª rodada: OKC 4 x 0 Grizzlies

Semifinal de conferência: OKC 4 x 3 Nuggets

Final de conferência: OKC 4 x 1 Wolves

Finais da NBA: OKC 4 x 3 Pacers