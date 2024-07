Kevin Durant dispara após notícias de suposta insatisfação: ‘Essa sacanagem vende’

Kevin Durant dispara contra imprensa após notícias de suposta insatisfação







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 08/07/2024 - 15:01 • Rio de Janeiro (RJ)

Kevin Durant, que está em preparação para as Olimpíadas de Paris com os Estados Unidos, rebateu rumores que apontavam uma possível insatisfação por parte do craque no Phoenix Suns. Em entrevista a Vincent Goodwill, do “Yahoo! Sports”, o armador afirmou que tudo não passa de mentiras em seu nome.

- Sempre que eles (jornalistas) têm a chance, apertam o botão de "KD está infeliz e quer sair do time dele." Então, o pior é que essa sacanagem vende. As pessoas gostam de comprar as intrigas de que eu vou sair. Essa m**** é claramente inventada, mas eu não controlo isso - começou Durant.

O camisa 35 do Suns também lamentou que o público acredite em tudo o que é a imprensa publica, já que segundo ele, nem tudo é verdade.

- É difícil não ouvir o que eles (jornalistas) têm a dizer sobre você. Eles podem simplesmente inventar mentiras e todo mundo vai acreditar. Me incomoda que as pessoas mintam assim e que o público engula a manchete. Portanto, eu fico triste quando as pessoas acreditam nessas mentiras - acrescentou.

O veterano também reforçou que tem como principal objetivo na próxima temporada vencer a NBA com a camisa da franquia do Arizona.

- Há muitos fatores que explicam o meu desejo de continuar jogando basquete. Obviamente, vencer os jogos é importante. Jogar com boas pessoas, jogar do jeito certo. Claro, eu quero conquistar mais um título. Quero sempre jogar bem. Mas, no fim das contas, é gratificante se levantar para jogar todos os dias, e o que quer que aconteça além disso é legal - completou.

A entrevista de Kevin Durant vem após uma matéria de Michael Wilbon e Brian Windhorst, da “ESPN”, em que afirmam que o atleta estaria insatisfeito no Suns. O portal “The Athletic” também informou que o jogador estava chateado pela maneira que fora utilizado na equipe.