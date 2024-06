Lewis Hamilton vai correr pela Ferrari em 2025 (Foto: Reprodução)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 04/06/2024 - 17:44 • Rio de Janeiro

Mais uma peça do dominó do grid da F1 2025 caiu. A Red Bull oficializou, nesta terça-feira (4), a renovação do mexicano Sergio Pérez em um contrato de duas temporadas. O piloto seguirá formando a dupla que mantém com o atual tricampeão Max Verstappen desde 2021.

Agora, a Red Bull vira a quarta equipe a ter a dupla 100% fechada para 2025. A Ferrari já tinha confirmado a manutenção de Charles Leclerc e a chegada de Lewis Hamilton, enquanto McLaren e Aston Martin optaram por não alterar as atuais escalações. Os papaias seguem com Oscar Piastri e Lando Norris, enquanto o time de Silverstone segue com Fernando Alonso e Lance Stroll.

Entre as principais equipes, a única vaga disponível é na Mercedes, que já renovou com George Russell e está inclinada a escolher o novato Andrea Kimi Antonelli para o lugar de Hamilton. A Alpine ainda não sabe se Pierre Gasly fica, mas já anunciou que Esteban Ocon está de saída ao fim de 2024.

A Sauber, que vira Audi em 2026, já garantiu a contratação de Nico Hülkenberg, que deixa um posto na Haas, que também não anunciou se manterá Kevin Magnussen. O outro lugar em Hinwil ainda é dúvida, assim como o companheiro de equipe de Alexander Albon na Williams. A RB também não garantiu as manutenções de Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda.

