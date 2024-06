Ferrari descarta chance de Hamilton e Leclerc se anularem: ‘É melhor ter dois pilotos’

Hamilton vai para a Ferrari em 2025 (Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 04/06/2024 - 11:03 • Rio de Janeiro (RJ)

A Ferrari apenas começou a dar um passo adiante na temporada 2024 da Fórmula 1, mas os olhos continuam sem deixar 2025 fora das vistas. O motivo, claro, é a chegada de Lewis Hamilton e a parceria com Charles Leclerc. Contar com dois pilotos no nível de ambos poderia ser perigoso? Para Frédéric Vasseur, chefe da Ferrari, não.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

De acordo com Vasseur, a possibilidade de um atrapalhar o outro é nula. O chefe da Ferrari foi além e fez questão de reafirmar a visão dele sobre escalações de pilotos: é melhor ter dois muito fortes que um claro primeiro e outro óbvio segundo numa escala de forças.

➡️ Ferrari vê ganhos menores com atualizações e dá luz verde para carro de 2025

- Não creio que aconteça, porque vejo um benefício natural apara a equipe. E faremos mais pontos com dois pilotos que com um e meio. É um movimento positivo do ponto de vista do desempenho, e parte do nosso resultado em Mônaco é que temos uma boa relação entre Carlos (Sainz) e Charles. Os dois se empurram para frente - afirmou.

- Assim que um desce o ritmo, o outro está lá para conseguir resultados e acorda o primeiro. Tem sido assim desde o começo do ano passado se você avaliar bem - continuou.

- Estou convencido de que é preferível ter dois pilotos fortes que um só. Certamente dá para imaginar que o fato de ter dois pilotos rende maior potencial de pontos para a equipe. O potencial de pontos para a equipe é muito maior com dois pilotos que com um e meio. É assim que vejo”, comentou.

Por fim, Vasseur ainda escolheu elogiar e dar valor a Sainz pela abordagem profissional com que tem atuado na temporada pela Ferrari.

(Foto: Andrej Isakovic / AFP)

- Creio que ele esteja com a mesma mentalidade do que quando lançamos o carro, em fevereiro. Conhece a situação e sabe que vamos nos separar no fim do ano. Ele é profissional - finalizou.

A Fórmula 1 retorna de 7 a 9 de junho com o GP do Canadá, nona etapa da temporada 2024.