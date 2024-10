Confira as diferenças entre Mr. Olympia e Mr. Olympia Brasil

O Mr. Olympia Brasil será realizado neste final de semana, entre os dias 18 e 20 de outubro, em São Paulo. A competição reúne grandes nomes do fisiculturismo nacional e internacional, e os melhores colocados poderão competir no Mr. Olympia 2025, em Las Vegas, que foi realizado na última semana.

A principal diferença entre os dois é simples: O Mr. Olympia, realizado em Las Vegas, é uma competição mundial. Já o Mr. Olympia Brasil, classifica os campeões do evento para a disputa do mundial.

O Mr. Olympia, realizado em Las Vegas, é o maior evento de fisiculturismo do mundo, onde grandes astros do esportes se consagraram, como Ronnie Coleman, Arnold Schwarzenegger e mais recentemente Chris Bumstead, o CBum, que anunciou a aposentadoria dos palcos após o sexto título consecutivo. A competição surgiu em 1965, em Nova Iorque, com a ideia de definir o dono melhor físico do mundo.

Já o Mr. Olympia Brasil ocorre desde 2018. O evento é sediado em São Paulo e é considerado uma das maiores competições de fisiculturismo da América Latina, junto com o Arnold Classic Brasil. A versão brasileira do Olympia tem sete categorias de fisiculturismo, enquanto a de Las Vegas, 11.

Ramon Dino está inscrito no Mr. Olympia Brasil (Foto: Divulgação/Instagram)

Além das competições de fisiculturismo, o Olympia Brasil possuí uma feira de exposição de produtos, palestras, sessão de fotos e encontros com famosos da área. Além disso, o evento conta com competições fora do fisiculturismo, como strongman, power bíceps, pillow fight, parajiu-jitsu e luta de braço.