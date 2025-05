O Brasil segue fazendo história no tênis de mesa. Nesta terça-feira (27), o Rio de Janeiro foi anunciado oficialmente como sede do Mundial de 2029, colocando mais uma vez o país no mapa da modalidade. Será a primeira vez na história que a América Latina receberá a competição, que já acontece desde 1926.

A confirmação do Brasil como sede aconteceu durante evento realizado em Doha, que recebeu a edição de 2025 do Mundial e contou com o melhor resultado de um mesatenista latino-americano da história. No último domingo (25), Hugo Calderano conquistou a prata inédita e subiu ao pódio do Mundial pela primeira vez.

Tênis de mesa brasileiro está em ascensão (Divulgação/WTT)

Brasil vive grande fase no tênis de mesa

Historicamente, o tênis de mesa é um esporte com domínio asiático e europeu, mas nos últimos anos, o Brasil vem conquistando resultados expressivos no cenário internacional da modalidade, especialmente com Hugo Calderano. Terceiro melhor do mundo, o carioca conquistou o título inédito da Copa do Mundo pela primeira vez nesta temporada, além da medalha inédita no Mundial.

Além disso, Calderano vem melhorando o retrospecto brasileiro em Jogos Olímpicos, superando suas marcas uma edição após a outra. Em Paris 2024, apesar de não subir ao pódio, ele se tornou o primeiro brasileiro a alcançar as semifinais da competição.

Bruna Takahashi é outro nome de destaque do tênis de mesa no país, com campanha histórica no Mundial de Doha, se tornando a primeira mulher brasileira a disputar as oitavas de final da competição.

WTT Star Contender em Foz do Iguaçu

Ainda neste ano, o Brasil sediará outra grande competição do circuito internacional do tênis de mesa. Entre os dias 29 de julho a 3 de agosto, a cidade de Foz do Iguaçu recebe o WTT Star Contender, uma das principais etapas do circuito internacional da modalidade.

Organizado pela World Table Tennis (WTT), o torneio é voltado para atletas da elite do tênis de mesa, e integra a WTT Series, assim como o WTT Contender, WTT Champions e WTT Cup Finals. O WTT Star Contender rende ao campeão 600 pontos no ranking mundial.