Como era o mundo quando o Brasil recebeu os Jogos Pan-Americanos

Nesta sexta-feira (10), após eleição na Assembleia Geral Extraordinária da Panam Sports em Santiago, no Chile, as cidades do Rio de Janeiro e Niterói podem ser confirmadas como sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031. Em caso de vitória brasileira, o evento retorna para o país após 18 anos e o Lance! relembra abaixo os principais destaques do ano de 2007, última vez que a competição aconteceu em território nacional.

Dupla de melhores do mundo

O ano de 2007 marcou o destaque brasileiro na festa de premiação dos melhores do mundo da Fifa. Na ocasião, o meia Kaká, que havia sido campeão da Champions League com o Milan, foi eleito o melhor do mundo aos 25 anos, superando Messi e Cristiano Ronaldo. O prêmio veio em dose dupla já que Marta, então com 21 anos, foi eleita como melhor do mundo pela segunda vez - ela voltaria a ser escolhida como a melhor jogadora do planeta em 2008, 2009, 2010 e 2018.

Mais uma estrela do mundo esportivo despontava em 2007. Naquele ano, o britânico Lewis Hamilton estreava na Fórmula 1 pela McLaren, temporada em que terminou em segundo lugar, dando início a uma trajetória vencedora que lhe rendeu sete títulos mundiais.

Marta foi decisiva na conquista do ouro no Pan de 2007 (Foto: AFP)

Marco tecnológico

Quando se trata de tecnologia, o mundo em 2007 era completamente diferente dos dias atuais. Naquele ano, Steve Jobs apresentava o primeiro iPhone e a Apple revolucionaria o mercado de smartphones. O aparelho era o primeiro desenvolvido com uma interface sem teclado de botões, unindo as funções do iPod, dispositivo para reprodução de música, telefone e comunicação via internet.

Outra novidade do mundo da tecnologia foi a inclusão do Google Street View no Google Maps, aumentando os recursos no mapa virtual e permitindo aos usuários uma visão de 360º de localidades ao redor do mundo. O YouTube, que já era referência para conteúdos em vídeo na internet, passou a disponibilizar conteúdos em idiomas estrangeiros, incluindo o português.

Fergie e Piratas do Caribe eram sucesso

Antes dos streamings e do auge das redes sociais, o rádio, televisão e cinema ditavam as tendências do momento. Segundo dados da Crowley Broadcast Analysis, empresa que monitora as rádios brasileiras, a música mais tocada no país em 2007 foi Big Girls Don't Cry, da cantora americana Fergie, que seguia carreira solo após o sucesso com o grupo Black Eyed Peas. O ano também teve hits como Umbrella, de Rihanna, e Razões e Emoções, da banda Nx Zero, entre as mais tocadas no Brasil.

No cinema, o filme com a maior bilheteria mundial foi Piratas do Caribe: No Fim do Mundo, estrelado por Johnny Depp, Orlando Bloom e Keira Knightley, terceiro filme da saga. Outros sucessos daquele ano foram Harry Potter e a Ordem da Fênix, quinto filme da saga do bruxo, e Homem-Aranha 3, último filme da trilogia protagonizada por Tobey Maguire.

As novelas, tradicionalmente populares entre os brasileiros, também tiveram seu espaço em 2007, com Paraíso Tropical, no horário nobre da Globo, com nomes como Wagner Moura, Camila Pitanga e Alessandra Negrini. A concorrente Record apostou na trama Caminhos do Coração que, inspirada em obras da ficção científica, trazia personagens que apresentavam poderes mutantes.

