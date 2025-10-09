Do ‘vai, Thiago’ ao brilho de Marta: as emoções do Pan Rio 2007

Candidato a sediar os Jogos Pan-Americanos de 2031, o Brasil espera voltar a viver grandes emoções como anfitrião de um dos maiores eventos esportivos, a exemplo dos Jogos Olímpicos de 2016 e do próprio Pan 2007. O Lance! relembra alguns dos grandes momentos dos brasileiros na última vez em que o país recebeu a competição continental.

Vai, Thiago!

Uma das protagonistas do Pan Rio 2007 não marcou presença nas competições, mas sim nas arquibancadas. Dona Rose, mãe do nadador Thiago Pereira, roubou a cena no Parque Aquático Maria Lenk, onde aconteceram as disputas da natação. Vestida com as cores do Brasil, ela não parava de gritar o nome do filho sempre que o brasileiro caía na água, algo que já era tradição desde as primeiras competições do atleta, na adolescência.

Os gritos de "Vai, Thiago" contagiaram a torcida da casa, aumentando ainda mais o clima favorável ao nadador, que já havia despontado como um dos principais nomes da modalidade nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004. Competindo em casa, ele consolidou seu nome ao conquistar oito medalhas, sendo seis de ouro, e se tornou o maior ganhador individual de medalhas em uma única edição do evento, pavimentando o caminho que o tornaria conhecido como o "Mr. Pan".

Aposentado das piscinas em 2017 com 31 anos, Thiago Pereira segue como o maior medalhista da história dos Jogos Pan-Americanos, com 23 pódios conquistados em quatro edições: o brasileiro competiu em Santo Domingo 2003, Rio 2007, Guadalajara 2011 e Toronto 2015.

Corte de Ricardinho e tensão no vôlei masculino

A campanha da estrelada seleção masculina de vôlei, que tinha nomes como Giba, Serginho e Dante, começou polêmica, com o corte do levantador Ricardinho, uma das principais referências daquele grupo, após tensões com o técnico Bernardinho.

O corte aconteceu no oitavo dia de Pan e, com informações desencontradas, gerou especulação, polêmica e bastante tensão no grupo. Os motivos da dispensa, que incluíam discordâncias sobre logísticas de viagem e divisão de premiações, foram esclarecidos apenas anos depois, em entrevistas e biografias dos membros de seleção, mas a situação precisava ser resolvida às pressas para a competição. Assim, Marcelinho foi alavancado ao posto de titular da posição e um jovem Bruninho, com 19 anos na época, entrou na vaga aberta.

Mesmo com todo o cenário instável, a seleção brasileira confirmou o favoritismo em casa. Invicto na primeira fase, com três vitórias, a seleção comandada por Bernardinho desbancou a Venezuela na semifinal e venceu os Estados Unidos por 3 sets a 0 no Ginásio do Maracanãzinho para subir ao lugar mais alto do pódio.

Brasil passou por cima dos Estados Unidos na final do Pan de 2007 (Foto: AFP)

Melhor do mundo, Marta brilha no topo

Se a seleção masculina de futebol, representada por uma equipe sub-17, sofreu uma eliminação precoce ainda na primeira fase do Pan, a seleção feminina de Marta, Formiga e Cristiane brilhou no Maracanã com a conquista da medalha de ouro. Campeã da edição anterior, em Santo Domingo 2003 e medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Atenas, a equipe chegou com status de favorita à competição em casa.

A campanha marcou um dos grandes momentos de esperança para um salto no desenvolvimento do futebol feminino brasileiro, que veio com mais solidez apenas uma década mais tarde. O time comandado pelo técnico Jorge Barcellos conquistou a medalha de ouro de maneira invicta, coroada por uma goleada de 5 a 0 na final contra os Estados Unidos.

Marta foi o grande nome do Pan de 2007, terminando como a artilheira da competição, com 12 gols. A conquista da medalha de ouro com destaque individual ajudou a brasileira a ser eleita pelo segundo ano consecutivo como a melhor do mundo, título que ela levaria mais quatro vezes ao longo de sua trajetória.

