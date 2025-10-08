Nesta sexta-feira (10), será definida a sede para os Jogos Pan-Americanos de 2031 e o Brasil está no páreo para receber o evento novamente, após 2007. A candidatura Rio-Niterói disputa com a cidade de Assunção, capital do Paraguai, e a escolha será definida em assembleia realizada em Santiago, no Chile, a partir das 10h (horário de Brasília). O Lance! traz abaixo todos os detalhes sobre a eleição.

Quem são os candidatos?

Rival do Brasil, a cidade de Assunção nunca sediou os Jogos Pan-Americanos e foi candidata a anfitriã para a edição de 2027, mas acabou derrotada por Lima, no Peru, que receberá o evento. A capital paraguaia aposta em seu ineditismo e na experiência com o Pan Júnior, realizado em agosto deste ano.

Já o Rio de Janeiro conta com a infraestrutura dos Jogos Olímpicos de 2016, enquanto a novidade fica por conta de Niterói que, de acordo com o dossiê de candidatura, deve sediar um terço das competições, incluindo eventos como vela, surfe, skate, maratona e triatlo.

Como funciona a votação?

A eleição da sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031 acontecerá na Assembleia Geral Extraordinária e terá início com uma apresentação da Comissão Avaliadora da Panam Sports, que realizou visitas técnicas às candidatas na última semana. Na sequência, os dois candidatos terão 40 minutos para se apresentar, com mais 20 minutos extras para responder perguntas dos países membro. A ordem de apresentação será definida por sorteio realizado na quinta-feira (9), véspera da eleição.

Os 41 países membro da Panam Sports terão direito a voto, sendo que 12 deles têm peso duplo por já terem sediado os Jogos Pan-Americanos: Estados Unidos, Canadá, México, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Brasil y Argentina. Assim, são 53 votos em jogo, e o candidato que receber 27 votos ou mais será eleito como sede do Pan de 2031.

A eleição será realizada pelo sistema eletrônico gerenciado pela empresa britânica Lumi Global, parceira do Comitê Olímpico Internacional (COI) desde 2016 e utilizada na sessão que definiu a sede dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026.

Candidatura Rio-Niterói foi apresentada em Assembleia da PanAm em Assunção (Foto: Miriam Jeske/ COB)

Como acompanhar a eleição?

A Assembleia Geral Extraordinária será transmitida ao vivo pela Panam Sports Channel a partir das 10h (horário de Brasília) e terá cobertura completa do Lance!. Considerando a dinâmica do evento, o anúncio da sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031 deve acontecer entre 12h e 13h (de Brasília).

