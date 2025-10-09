‘Hoy? Oi!’ relembre meme que marcou a abertura do Pan de 2007 no Rio

O Rio de Janeiro disputa, ao lado de Niterói, a eleição para sediar os Jogos Pan-Americanos de 2031. Se eleita, será a segunda vez que a cidade carioca recebe o evento. A edição de 2007 começou a dar o que falar logo de cara no discurso de Mario Vázquez Raña, então presidente da Panam Sports, na Cerimônia de Abertura. Até hoje, esse momento é relembrado nas redes sociais por conta de um detalhe inusitado.

Presidente da Odepa Mario Vázquez Raña na Assembleia Geral da Odepa (Foto: Gilvan de Souza / Lancepress / Acervo Lance!)

O discurso de Raña no Maracanã lotado foi iniciado com um "hoy", que significa "hoje" em espanhol. Por conta da semelhança com "oi", do português, a torcida saudou, em coro, o presidente da Panam Sports, que ficou sem entender. Assista o momento abaixo:

Lembrando do dia da abertura do Pan do Rio em 2007 em que o cara foi fazer um discurso e a cada Hoy (hoje em espanhol) que ele falava a arquibancada respondia como se ele estivesse dando “oi” pic.twitter.com/SwE89jI0nJ — Pedro Machado (@pegoncalves) May 18, 2021

Na cerimônia de encerramento, Raña entrou no espírito zoero brasileiro e também iniciou o discurso com o "hoy", dessa vez rindo. Entretanto, quando foi repetir a palavra, ele optou pelo portunhol e disse "hodje", mesmo assim, os brasileiros retribuíram com o "oi" em coro.

Está chegando ao fim a disputa da cidade-sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031. Conjuntamente, Rio de Janeiro e Niterói enfrentam Assunção, do Paraguai. A decisão será tomada na próxima sexta-feira, dia 10 de outubro, no Chile.

O principal ponto da candidatura Rio/Niterói é a estrutura praticamente já pronta. Principalmente no Rio de Janeiro, que já recebeu o Pan de 2007 e as Olimpíadas de 2016. A cidade acumula diversos equipamentos robustos, como o Parque Olímpico, com três arenas e o velódromo, além da Farmasi Arena e o Parque Aquático Maria Lenk.

Assunção já busca a oportunidade de sediar o Pan há bastante tempo, chegando a concorrer à edição de 2027, em que Lima saiu na frente.