Mais Esportes

‘Hoy? Oi!’ relembre meme que marcou a abertura do Pan de 2007 no Rio

Confusão entre idiomas causou momento engraçado

Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 09/10/2025
14:00
Meme marcou abertura dos Jogos Pan-Americanos de 2007 (Foto: Reprodução / Youtube e Reginaldo Castro / Lancepress / Acervo Lance!)
Meme marcou abertura dos Jogos Pan-Americanos de 2007 (Foto: Reprodução / Youtube e Reginaldo Castro / Lancepress / Acervo Lance!)
O Rio de Janeiro disputa, ao lado de Niterói, a eleição para sediar os Jogos Pan-Americanos de 2031. Se eleita, será a segunda vez que a cidade carioca recebe o evento. A edição de 2007 começou a dar o que falar logo de cara no discurso de Mario Vázquez Raña, então presidente da Panam Sports, na Cerimônia de Abertura. Até hoje, esse momento é relembrado nas redes sociais por conta de um detalhe inusitado.

Rio de Janeiro; Brasil; Barra; 10/07/2007; Geral; Pan 2007. Assembleia Geral da Odepa, presidente da Odepa Mario Vazquez Rana; Foto de Gilvan de Souza/Lancepress;
Presidente da Odepa Mario Vázquez Raña na Assembleia Geral da Odepa (Foto: Gilvan de Souza / Lancepress / Acervo Lance!)

O discurso de Raña no Maracanã lotado foi iniciado com um "hoy", que significa "hoje" em espanhol. Por conta da semelhança com "oi", do português, a torcida saudou, em coro, o presidente da Panam Sports, que ficou sem entender. Assista o momento abaixo:

Na cerimônia de encerramento, Raña entrou no espírito zoero brasileiro e também iniciou o discurso com o "hoy", dessa vez rindo. Entretanto, quando foi repetir a palavra, ele optou pelo portunhol e disse "hodje", mesmo assim, os brasileiros retribuíram com o "oi" em coro.

Rio de Janeiro e Niterói disputam eleição do Pan de 2031 nesta sexta-feira

Está chegando ao fim a disputa da cidade-sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031. Conjuntamente, Rio de Janeiro e Niterói enfrentam Assunção, do Paraguai. A decisão será tomada na próxima sexta-feira, dia 10 de outubro, no Chile.

O principal ponto da candidatura Rio/Niterói é a estrutura praticamente já pronta. Principalmente no Rio de Janeiro, que já recebeu o Pan de 2007 e as Olimpíadas de 2016. A cidade acumula diversos equipamentos robustos, como o Parque Olímpico, com três arenas e o velódromo, além da Farmasi Arena e o Parque Aquático Maria Lenk.

Assunção já busca a oportunidade de sediar o Pan há bastante tempo, chegando a concorrer à edição de 2027, em que Lima saiu na frente.

