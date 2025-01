Comentarista da ESPN coloca Sabalenka e Sinner como favoritos do Australian Open

O fim de semana terá as finais do masculino e do feminino do Australian Open, com as partidas entre Aryna Sabalenka contra Madison Keys e Jannik Sinner contra Alexander Zverev. As partidas serão realizadas no sábado (25) e domingo (26), às 5h30. E, para o comentarista da ESPN, Fernando Roese, apesar das disputas duras, é possível apontar os favoritos.

Primeiro, será a vez das mulheres. Em jogo marcado para sábado (25), às 5h30, a número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, entra em quadra para enfrentar a americana Madison Keys.

"A final entre Keys e Sabalenka é uma promessa de grande jogo, com duas jogadoras que jogam muito rápido, muito pesado e com certeza vai prevalecer quem conseguir controlar mais e cometer menos erros. A Sabalenka, a gente sabe que é aquela jogadora que tem muita confiança na Austrália, gosta de jogar lá, terceira final seguida e já que vem de dois títulos. A vitória sobre a Iga deu uma confiança ainda maior para ela. A expectativa é grande, principalmente pelo terceiro título da Sabalenka" afirmou Roese.

No dia seguinte, Jannik Sinner enfrentará Alexander Zverev, novamente às 5h30. E para Roese, Sinner aparece na frente na disputa, mesmo em duelo que marcará o encontro entre o primeiro e o segundo colocado no ranking da ATP.

"O Zverev gosta de jogar na Austrália, tem um jogo bem agressivo, vem fazendo um grande torneio, mas, na minha opinião, vai ter um jogador muito sólido, muito firme, número um do mundo pela frente, que também se sente muito à vontade na Austrália. O Zverev vai ter que estar muito bem-preparado porque o Sinner está jogando muito agressivo desde o ano passado e, para mim, é o grande favorito para essa final” finalizou o comentarista.

Jannik Sinner no Australian Open 2025 (Foto: WILLIAM WEST / AFP)

As decisões do Australian Open encerram o primeiro Grand Slam do ano, que a ESPN e o Disney+ exibem com exclusividade no Brasil. Casa do tênis no Brasil, o canal transmite ainda, ao longo da temporada, Roland Garros, Wimbledon e US Open, além de todos os outros principais torneios de 2025.