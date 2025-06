Comemoração de título de críquete termina com 11 mortos na Índia

Onze pessoas morreram e 50 ficaram feridas durante tumulto na comemoração do título do Royal Challengers Bengaluru na Premier League de críquete da Índia. A tragédia ocorreu nesta quarta-feira (4) no Estádio Chinnaswamy, em Bengaluru, quando torcedores tentaram invadir o local durante as celebrações.

continua após a publicidade

O incidente aconteceu quando milhares de fãs se reuniram nas proximidades do estádio para celebrar a vitória do time sobre o Punjab Kings, conquistada na noite de terça-feira. A situação se agravou quando parte da multidão começou a forçar os portões para entrar no estádio.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Alguns torcedores subiram em árvores e no muro do estádio buscando melhor visibilidade da celebração que acontecia no interior do local. As vítimas fatais e feridos eram pessoas que estavam do lado de fora do estádio.

continua após a publicidade

O ministro-chefe do estado de Karnataka, Siddaramaiah, confirmou o número de vítimas e alertou sobre a possibilidade de aumento na contagem.

— Em um momento de celebração, este lamentável evento não deveria ter acontecido. Estamos tristes com isso. Os torcedores que compareceram superaram nossas expectativas — afirmou o ministro-chefe.

continua após a publicidade

Sapatos das vítimas abandonados em Bengaluru (foto: AFP)

Ruas no entorno do estádio na ìndia tomadas por torcedores

As autoridades mobilizaram mais de 5 mil policiais nas proximidades do estádio, mas isso não foi suficiente para conter a multidão que se tornou "incontrolável". O clube havia distribuído passes gratuitos para a comemoração através de seu site oficial, alertando que o número de participantes seria limitado.

As ruas do entorno do Estádio Chinnaswamy ficaram completamente tomadas por torcedores que queriam participar das festividades após o Royal Challengers Bengaluru encerrar um jejum de 18 anos sem títulos.

Ambulâncias enfrentaram dificuldades para acessar e deixar o local devido à grande concentração de pessoas. As autoridades locais pediram desculpas à população pelo ocorrido.

Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas ou detalhes sobre como exatamente as mortes ocorreram durante o tumulto.

Seguranças tentam cnter os trocedores do lado de fora do Chinnaswamy Stadium (foto: AFP)