A Semana de Vela de Angra dos Reis já conta com fortes equipes na disputa como os atuais campeões brasileiros, o Crioula, do Veleiros do Sul, a equipe do Phoenix, do Iate Clube de Santos, líder da Copa Brasil de Vela (campeonato com cinco etapas ao longo do ano que definirá o melhor barco de 2023), o Boto V, de Paraty (RJ), o Rudá, da Supmar, do Guarujá (SP), além do Loyalty 06, do Rio Grande do Sul, Orson, Asbar VI, My Boy, Inâe, e os argentinos Sandokan e Katara. Estes somente na ORC.