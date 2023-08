A Semana de Vela de Angra dos Reis terá regatas entre os dias 7 e 10 de setembro sempre na Baía de Ilha Grande, mas as atividades já começam a partir do dia 4 com palestra, dia 5 com lançamento de livro, ambos no Auditório do Colégio Naval. No dia 6 será realizada uma Regata da Escola Social deVela, o Credenciamento e o Jantar Oficial no Angra dos Reis Marina Clube. Ao término de todos os dias de regata haverá shows com Rock e Blues , DJ e Canoa de Cerveja para os participantes.