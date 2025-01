Após 20 anos de carreira, Maya Gabeira anuncia aposentadoria das ondas gigantes

A surfista brasileira Maya Gabeira, de 37 anos, comunicou nesta terça-feira (21) sua aposentadoria do surfe de ondas gigantes. Reconhecida como pioneira no esporte, Maya entrou para a história ao estabelecer, em 2020, o recorde da maior onda já surfada por uma mulher: 22,4 metros, em Nazaré, Portugal. A atleta foi eleita quatro vezes a melhor performance feminina do surfe de ondas grandes, entre 2007 e 2010.

Ao longo da carreira, Maya enfrentou desafios extremos. Em 2013, enquanto tentava quebrar o recorde mundial na Praia do Norte, em Nazaré, sofreu uma queda grave, perdeu a consciência e ficou submersa até ser resgatada e reanimada por socorristas.

- Obrigado por todo o apoio e carinho ao longo desses anos. Foram duas décadas surfando ondas gigantes. Agora me sinto pronta para deixar o surfe profissional e explorar novos caminhos. Sinto que cumpri meu propósito - declarou Maya em suas redes sociais.

A atleta também refletiu sobre as mudanças que testemunhou e ajudou a promover no cenário das ondas gigantes. Em 2018, ao surfar uma onda de 20,7 metros em Nazaré, o Guinness World Records criou uma categoria feminina para reconhecer o feito.

- Quando comecei, era inimaginável que uma mulher competisse em igualdade com os homens, surfasse a maior onda do ano ou que existissem recordes mundiais para mulheres. Hoje, há tantas mulheres no esporte. Tenho orgulho de ter participado dessa transformação - afirmou.

Na despedida, Maya relembrou o momento mais difícil de sua carreira, em 2013, e compartilhou sua gratidão pelas experiências vividas.

- Este é meu último mês em Nazaré, e estou aproveitando cada momento. Não há nada como acordar e pensar: ‘Essa pode ser a última vez que vejo essas ondas.’ Não tenho arrependimentos; sei que fiz a escolha certa para minha vida - finalizou.

Com sua aposentadoria, Maya Gabeira deixa um legado como uma das maiores figuras do surfe de ondas gigantes, abrindo portas para futuras gerações de mulheres no esporte.