Brasileiros fazem história no Mundial de Atletismo em categoria de Bolt

A história do Brasil no atletismo mundial alcançou novo feito. Erik Cardoso e Felipe Bardi concretizaram histórica marca, na manhã deste sábado (13), ao se tornarem os primeiros brasileiros a competir juntos na prova dos 100m rasos - uma das categorias de Usain Bolt - do Mundial de Atletismo em Tóquio, Japão. Os dois velocistas são os únicos atletas do país que já completaram a distância em menos de 10 segundos, marco inédito para o atletismo nacional.

Erik Cardoso foi o pioneiro a quebrar a barreira dos 10 segundos no Brasil. Em julho de 2023, durante o Campeonato Sul-Americano em São Paulo, ele registrou 9s97 com vento favorável de 0,8 m/s, entrando para o grupo dos velocistas "sub-10" no cenário mundial.

O atual recordista brasileiro e sul-americano da prova aprimorou sua marca em julho deste ano. Na final do Troféu Brasil Interclubes de Atletismo, realizada em São Paulo, Erik completou os 100m em 9s93, com vento favorável de 1,5 m/s, estabelecendo-se como o homem mais veloz da América do Sul.

Felipe Bardi, por sua vez, não demorou para se tornar o segundo brasileiro a romper a barreira dos 10 segundos, em setembro de 2023. Durante o Troféu Bandeirantes em São Bernardo do Campo (SP), ele alcançou a marca de 9s96, com vento de 1,0 m/s, inscrevendo seu nome na história do atletismo do país.

Mundial de Atletismo em Tóquio

A prova dos 100m rasos no Mundial reuniu grandes nomes do atletismo, incluindo o americano Noah Lyles, atual campeão mundial e olímpico após sua vitória nos Jogos de Paris. Em Tóquio, ele enfrentará os jamaicanos Kishane Thompson, medalhista de prata nas Olimpíadas, e Oblique Seville.

O história já está feita, mas, dessa vez, o resultado não veio. Na terceira bateria, Felipe Bardi sofreu para acelerar a passada e acabou em último, com a marca de 10s54. Já na quinta, Erik Cardoso registrou 10s32 para ficar com a sétima colocação, em penúltimo.

Cardoso terminou, então, na 41ª posição da tabela geral, enquanto Bardi ficou em 51º. Ambos os velocistas não conseguiram passar para a fase final da competição.

