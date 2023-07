O caminho do time lusitano, que contou com Felipe e Tavinho na equipe, atletas profissionais da modalidade, começou no sábado (15) pela fase de grupos, com derrota para o Corinthians e vitória diante da Ponte Preta para se classificar ao mata-mata. No domingo, a Portuguesa bateu o Santos por 2 a 1 nas semifinais antes de repetir o placar diante do Timão na final para conquistar o campeonato. As partidas contaram com transmissão do "SporTV".