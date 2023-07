O último pódio brasileiro do dia veio somente após o término da prova. No revezamento 4x100m, o Brasil chegou na quarta colocação, com o tempo de 48s25. Porém, com a desclassificação do até então terceiro colocado Canadá por uma infração durante a disputa, o país foi considerado oficialmente terceiro colocado e ganhou o bronze. A equipe nacional, representada pelo fluminense Ricardo Mendonça, pelas paraenses Jhulia Karol e Fernanda Yara, além do paraibano Ariosvaldo Fernandes, o Parré, ficou atrás da Grã-Bretanha, prata com 48s07, e do Japão, que cruzou a linha de chegada em 47s96.