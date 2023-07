Mas ela cortou um pouco mais da vantagem da polonesa Iga Swiatek que era de cerca de 800 pontos para 470 e as duas prometem uma forte briga durante a temporada de verão americano. Sabalenka defende semifinal no US Open enquanto que Iga precisará repetir o título e ainda há os WTAs 1000 no Canadá e Cincinnati dando cerca de 400 pontos na disputa.