Com Rebeca Andrade, Seleção Brasileira de Ginástica Artística para Paris 2024 é definida

Rebeca Andrade é a principal esperança de medalhas do Brasil na Ginástica Artística (Foto: Marina Ziehe/COB)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/06/2024 - 16:28 • Rio de Janeiro (RJ)

A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) confirmou, neste domingo (23), a Seleção Brasileira que disputará os Jogos Olímpicos de Paris 2024. A equipe feminina terá Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira, Julia Soares e Jade Barbosa. O time masculino conta com Diogo Soares e Arthur Nory.

A equipe feminina do Brasil terminou o último Campeonato Mundial, realizado em 2023, na segunda colocação e, por isso, classificou o time completo para os Jogos de Paris. Na competição masculina, a Seleção ficou a dois décimos da vaga por equipes. Com isso, terá apenas dois representantes na França.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Os atletas da Ginástica Artística serão os primeiros do Time Brasil a se hospedarem na Vila Olímpica de Paris, ainda no dia 18 de julho. Antes, farão um período de treinos em outra cidade francesa.

➡️ Marcus D’Almeida conquista a prata na flecha de desempate em Antalya

Troféu Brasil Brasil de Ginástica

A convocação da Seleção Brasileira foi anunciada ao fim do Troféu Brasil de Ginástica, realizado no Rio de Janeiro neste domingo (23). O grande destaque do dia foi Rebeca Andrade. Atleta mais celebrada pelo público, ela conquistou ouro na trave e nas barras assimétricas. Entre os homens, destaque para Yuri Guimarães. O ginasta também subiu duas vezes ao lugar mais alto do pódio, no salto e nas argolas.