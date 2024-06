Marcus em ação (Foto: World Archery)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/06/2024 - 15:16 • Antalya (TUR)

Marcus D'Almeida conquistou a prata na Copa do Mundo de Antalya, na Turquia, neste domingo (23). O brasileiro avançou para a decisão após superar Mauro Nespoli na semifinal e em seguida, enfrentou o bicampeão olímpico por equipes, Woo-jin Kim, e deixou empatada a partida até o quinto round. No entanto, o coreano levou a melhor na flecha de desempate e fechou a competição com a prata.

Na semifinal, Marcus enfrentou Nespoli, que já faturou ouro e prata por equipes em dois Jogos Olímpicos. O brasileiro levou a melhor com 6 a 0, faturando os três primeiros sets (27/26, 28/25 e 28/26). Assim, o brasileiro classificou-se para mais uma final de etapa de Copa do Mundo.

Em seguida, teve Kim pela frente, atual bicampeão olímpico por equipes. O adversário de D'Almeida venceu a primeira parcial e o brasileiro devolveu na sequência seguinte de disparos. A terceira vez que mediram a precisão, os dois arqueiros terminaram empatados. A mesma sequência se repetiu nos quarto e quinto sets de flechas, e assim, uma vitória para cada lado.

Portanto, ao final, era necessário o desempate e precisou de uma flecha para cada lado e quem acertasse mais perto do centro levava. Os dois marcaram nove pontos, porém o sul-coreano foi levemente mais próximo ao centro do alvo, deixando a prata com o brasileiro.