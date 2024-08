Com Rebeca Andrade e companhia, Flamengo homenageia medalhistas olímpicos

Flavia Saraiva, Rafaela Silva, Rebeca Andrade, Lorraine Oliveira e Isaquias Queiroz (Foto: Gilvan De Souza / Flamengo)







Escrito por Caio Gonçalves Ribeiro e Joyce Rodrigues , supervisionado por Pedro Werneck • Publicada em 14/08/2024 - 18:12 • Rio de Janeiro (RJ)

Homenagem mais do que merecidas. O Flamengo reuniu torcedores e imprensa, nesta quarta-feira (14), na Gávea, em uma cerimônia para reverenciar todos os atletas do clube que foram medalhistas olímpicos nos Jogos de Paris. Ao todo, o time carioca teve seis representantes que subiram ao pódio nas Olimpíadas deste ano.

É evidente que todos os brasileiros ficaram felizes com as medalhas conquistadas pelos atletas do Time Brasil nas Olimpíadas de Paris. Mas para os torcedores do Flamengo determinadas conquistas tiveram um gostinho especial. Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira, Rafaela Silva e Isaquias Queiroz foram os atletas rubro-negros que subiram ao pódio olímpico na cidade luz.

O evento reuniu funcionários, comissões técnicas, ex-atletas do clube, além da alta cúpula da diretoria para uma grande homenagem aos medalhistas. Após uma apresentação musical, os “donos da festa” foram chamados um a um para receber uma placa em referência às conquistas das Olimpíadas. Ao fim, eles conversaram com a imprensa e atenderam aos fãs.

Flamengo referência em esportes olímpicos

O investimento na estrutura olímpica do Flamengo não é novidade — esta, inclusive, já foi elogiada por Teddy Riner, tricampeão olímpico na categoria +100 kg do judô. O francês passou um período treinando nas dependências do time carioca em dezembro do ano passado.

— O Flamengo tem um estrutura no Brasil e no mundo é simplesmente perfeita. Tenho muitos amigos e aprendo o Ne Waze e o jiu-jitsu brasileiro, que são técnicas muito importantes para mim — disse o judoca francês, em entrevista a Fla TV.

Além dos medalhistas de 2024, o Flamengo já teve outros atletas de peso que passaram pelo clube. Nomes como César Cielo, Virna Dias, Diego Hypólito e Daniele Hypólito, também defenderam as cores do time carioca ao longo das carreiras.