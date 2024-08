Isaquias Queiroz planeja disputa das Olimpíadas e mira recorde de Rebeca Andrade

Copiar Link

Escrito por Caio Gonçalves Ribeiro e Joyce Rodrigues , supervisionado por Pedro Werneck • Publicada em 14/08/2024 - 17:36 • Rio de Janeiro (RJ)

Isaquias Queiroz foi homenageado na manhã desta quarta-feira (14), na Gávea, sede do Flamengo, após conquistar a prata nas Olimpíadas. MJedalhista olímpico, o atleta falou sobre a vontade de fazer a canoagem ser mais popular e reconhecida no cenário nacional e internacional.

Isaquias Queiroz com a medalha de ouro em homenagem do Flamengo (Foto: Gilvan De Souza / Flamengo)

— Eu fico muito feliz de estar incentivando a garotada da canoagem e de outros esportes a praticar qualquer modalidade. Acho que tanto para mim, como para as meninas (da ginástica), ver o crescimento do esporte brasileiro é uma motivação maior ainda para poder ir para as próximas Olimpíadas, próximos do campeonato nacionais e mundiais. Como eu falei, o meu objetivo na canoagem é esse: fazer a canoagem de ser mais popular, ser mais reconhecida no cenário nacional e internacional. — disse o atleta.

Isaquias também revelou que mira o recorde de medalhas de Rebeca Andrade. O canoísta possui cinco ao todo, a mesma quantidade Torben Grael e Robert Scheidt, enquanto a ginasta alcançou seis medalhas olímpicas ao longo da carreira.

— Eu espero poder ganhar mais medalhas e, se tiver mais ainda, agradar o Brasil. Quem sabe até ganhar da ginástica, né? Tá doido. Aí é uma briga feia — finalizou.

Isaquias Queiroz conquistou a medalha de prata na canoagem de velocidade 1000 metros individual das Olimpíadas de Paris. O brasileiro cruzou a linha de chegada na segunda colocação após prova de recuperação, atrás apenas do tcheco Martin Fuska.

