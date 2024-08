Rebeca Andrade põe em dúvida presença nas Olimpíadas e comenta disputa com Biles

Rebeca Andrade não garantiu que disputará as Olimpíadas de Los Angeles, em 2028. (Foto: Loic Venance / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/08/2024 - 16:27 • Rio de Janeiro (RJ)

A vida de atleta de alto rendimento tem seus ônus e bônus. Rebeca Andrade revelou, em coletiva de imprensa na sede do Flamengo, nesta quarta-feira (14), que não garante sua presença nas Olimpíadas de 2028. Além disso, a ginasta ainda contou sobre como é sua rivalidade com Simone Biles, com quem disputou a última edição de Jogos Olímpicos.

- Para mim não é uma pressão porque nem eu sei se eu vou estar, né? Talvez eu pare antes dela. Vai ser uma descoberta para vocês e para mim. Mas o resultado é consequência, enquanto eu tiver bem e saudável, eu vou praticar meu esporte, vou estar feliz de estar me apresentando. Eu acho que nem tudo é medalha, mas é sempre muito bom e a gente busca isso. Conquistar medalhas é incrível, mas tudo que a gente vive nesse caminho, eu acho que é o que faz diferença - afirmou Rebeca.

Aos 25 anos, os Jogos de Paris foram a terceira edição em que a brasileira esteve presente. Ao longo da carreira, Rebeca lidou com uma série de lesões que atrasaram sua evolução na ginástica artística. Foram três lesões apenas no joelho, que impossibilitaram a ginasta de competir em Mundiais e Pan-Americanos, além de retardar a preparação física da atleta para as Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016.

Rebeca Andrade ainda não deu certeza sobre quais serão seus próximos passos na carreira. Após os Jogos de Paris, há a expectativa de que a atleta esteja presente em Los Angeles 2028. No entanto, a atleta já comentou que não pretende competir em todas as provas. Vale destacar que a brasileira disputou ao todo, cinco decisões na capital francesa este ano.

A rivalidade entre Simone Biles e Rebeca Andrade se consolidou em 2024. As duas atletas disputaram as mesmas finais olímpicas e subiram ao pódio nas mesmas provas - se alternando entre o primeiro e segundo lugar nas individuais. As únicas excessões foram na trave, onde nenhuma subiu ao pódio e no por equipes, onde o Brasil terminou com o bronze, enquanto os EUA levou o ouro.