Com Rayssa Leal, Super Crown acontece em São Paulo; entenda o torneio
Ginásio do Ibirapuera recebe o campeonato, nos dias 6 e 7 de dezembro
Nos dias 6 e 7 de dezembro, a cidade de São Paulo recebe o Super Crown World Championship pelo terceiro ano consecutivo. No Ginásio do Ibirapuera, a competição reúne os melhores skatistas do ano na briga pelo título da Street League Skateboarding (SLS). Entre eles, está Rayssa Leal, que busca o tetracampeonato, após vencer em 2022, 2023 e 2024. Para isso, terá que superar grandes nomes do skate mundial.
O Brasil terá oito representantes na disputa, somando as categorias feminina e masculina. Entre os homens, estão Giovanni Vianna, Felipe Gustavo, Filipe Mota, Carlos Ribeiro e Gabryel Aguiar. Já as brasileiras são Rayssa Leal, Gabriela Mazetto e Duda Ribeiro.
O sistema de classificação para o Super Crown se baseia na quantidade de pontos acumulados por cada skatista nas etapas da SLS durante a temporada. Rayssa Leal desponta na segunda posição do ranking, atrás apenas de sua rival australiana Chloe Covell. Já no masculino, Nyjah Huston é líder, seguido pelo brasileiro Giovanni Vianna. Os quatro avançam direto à final do Super Crown, disputada no domingo (7).
A competição masculina conta com 20 skatistas, enquanto a feminina tem dez participantes. Confira todos os competidores:
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Formato de disputa do Super Crown
Cada skatista tem direito a duas voltas de 45 segundos. Entre elas, a de maior nota é considerada. Após essa seção, tem início a de manobras, com três tentativas para cada competidor. A nota final é composta pelas duas maiores pontuações, considerando a melhor volta e a melhor nota de manobra. No masculino, os participantes são divididos em duas baterias classificatórias. Já no feminino, é apenas uma.
Os quatro melhores colocados de cada naipe avançam à final, que se juntam aos dois já classificados diretamente por meio do ranking. Ao todo, seis competidores participam da bateria que decidirá o dono do troféu.
Programação
- Sábado (6/12) - Eliminatórias masculina e feminina
9h00 – 17h00 Abertura dos Portões
10h00 – 11h30 Treino Feminino
10h15 – 11h15 Sessão de Autógrafos SLS Experience
11h30 – 12h45 Eliminatórias Super Crown Feminino
13h00 – 14h00 Treino Masculino
14h00 – 17h00 Eliminatórias Super Crown Masculino
- Domingo (7/12) - Finais masculina e feminina
9h00 – 16h00 Abertura dos Portões
9h15 – 10h15 Treino Masculino
10h15 – 11h15 Treino Feminino
11h15 – 12h30 Final Super Crown Feminino
12h30 – 13h30 Sessão de Autógrafos SLS Experience
13h00 – 14h00 Treino Masculino
14h00 – 15h15 Final Super Crown Masculino
