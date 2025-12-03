Nos dias 6 e 7 de dezembro, a cidade de São Paulo recebe o Super Crown World Championship pelo terceiro ano consecutivo. No Ginásio do Ibirapuera, a competição reúne os melhores skatistas do ano na briga pelo título da Street League Skateboarding (SLS). Entre eles, está Rayssa Leal, que busca o tetracampeonato, após vencer em 2022, 2023 e 2024. Para isso, terá que superar grandes nomes do skate mundial.

O Brasil terá oito representantes na disputa, somando as categorias feminina e masculina. Entre os homens, estão Giovanni Vianna, Felipe Gustavo, Filipe Mota, Carlos Ribeiro e Gabryel Aguiar. Já as brasileiras são Rayssa Leal, Gabriela Mazetto e Duda Ribeiro.

O sistema de classificação para o Super Crown se baseia na quantidade de pontos acumulados por cada skatista nas etapas da SLS durante a temporada. Rayssa Leal desponta na segunda posição do ranking, atrás apenas de sua rival australiana Chloe Covell. Já no masculino, Nyjah Huston é líder, seguido pelo brasileiro Giovanni Vianna. Os quatro avançam direto à final do Super Crown, disputada no domingo (7).

A competição masculina conta com 20 skatistas, enquanto a feminina tem dez participantes. Confira todos os competidores:

Formato de disputa do Super Crown

Cada skatista tem direito a duas voltas de 45 segundos. Entre elas, a de maior nota é considerada. Após essa seção, tem início a de manobras, com três tentativas para cada competidor. A nota final é composta pelas duas maiores pontuações, considerando a melhor volta e a melhor nota de manobra. No masculino, os participantes são divididos em duas baterias classificatórias. Já no feminino, é apenas uma.

Os quatro melhores colocados de cada naipe avançam à final, que se juntam aos dois já classificados diretamente por meio do ranking. Ao todo, seis competidores participam da bateria que decidirá o dono do troféu.

Rayssa Leal e Giovanni Vianna fizeram dobradinha brasileira no SLS Super Crown 2023 (Foto: Daluz Photo)

Programação

Sábado (6/12) - Eliminatórias masculina e feminina

9h00 – 17h00 Abertura dos Portões

10h00 – 11h30 Treino Feminino

10h15 – 11h15 Sessão de Autógrafos SLS Experience

11h30 – 12h45 Eliminatórias Super Crown Feminino

13h00 – 14h00 Treino Masculino

14h00 – 17h00 Eliminatórias Super Crown Masculino

Domingo (7/12) - Finais masculina e feminina

9h00 – 16h00 Abertura dos Portões

9h15 – 10h15 Treino Masculino

10h15 – 11h15 Treino Feminino

11h15 – 12h30 Final Super Crown Feminino

12h30 – 13h30 Sessão de Autógrafos SLS Experience

13h00 – 14h00 Treino Masculino

14h00 – 15h15 Final Super Crown Masculino