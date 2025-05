Com Rayssa Leal, SLS anuncia etapa gratuita em Brasília; saiba data

A Street League Skateboarding (SLS) — principal liga mundial de skate — anunciou neste domingo (18) uma etapa do campeonato em Brasília (DF). Será a primeira vez que a Capital Federal receberá o evento. A prova está marcada para 13 de julho e será realizada na Esplanada dos Ministérios, com ingresso gratuito.

A liga já antecipa nomes como Rayssa Leal, Felipe Gustavo e Nyjah Huston na etapa. A prova tem o novo formato Spot Takeover, disputa de Best Tricks em que os skatistas terão sete oportunidades para realizar suas melhores manobras, com as três melhores notas sendo computadas para o resultado, sendo 30 a maior nota possível.

É a primeira vez que o Brasil recebe duas etapas da SLS no mesmo ano. Em dezembro, São Paulo é sede da SLS Super Crown World Championship. Nas três últimas etapas realizadas no Brasil, Rayssa Leal venceu todas. Entre os homens, os campeões foram o português Gustavo Ribeiro (2022), o brasileiro Giovanni Vianna (2023) e o estadunidense Nyjah Huston (2024).

Cartaz da etapa da SLS em Brasília (Foto: Reprodução / SLS)

— Ter a SLS em Brasília pela primeira vez é surreal. Esta é a cidade onde eu me apaixonei pelo skate, e agora ter os melhores skatistas do mundo vindo para cá significa tudo. Tenho orgulho de mostrar a todos de onde eu venho e em poder dar à próxima geração de skatistas a oportunidade de ver que tudo é possível — afirma o skatista brasiliense Felipe Gustavo.

CEO da SLS elogia público brasileiro

— Estamos entusiasmados por trazer a SLS de volta ao Brasil pelo quarto ano consecutivo. A paixão dos fãs brasileiros cria alguns dos eventos mais emocionantes em nossa programação global. Em 2025, estamos reforçando nosso compromisso com o país ao adicionar uma segunda parada do SLS Championship Tour com um evento da Takeover Series em Brasília — afirma Frank Lamicella, CEO da empresa proprietária da SLS.

Calendário da SLS 2025