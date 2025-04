Com Rayssa Leal convocada, seleção de skate faz seletiva inédita

A Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSk) realiza, pela primeira vez, uma seletiva para compor parte da Seleção Brasileira de Skate nas modalidades street e park. A equipe já conta com 18 convocados, que foram revelados em março. Com os novos selecionados, 34 atletas representarão a CBSk.

O street abre o cronograma das seletivas, iniciando nesta terça-feira (1º) e indo até sexta-feira (5). A seleção acontece na Praça Duó, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. 22 skatistas foram convidados a participar: 11 na disputa feminina e 11 na masculina.

Já o park terá as seleções entre 22 e 26 de abril, no Centro Nacional de Treinamento de Skateboarding do Complexo Esportivo Tarumã, em Curitiba, no Paraná. 27 skatistas foram convidados a participar: 15 na disputa feminina e 12 na masculina.

— As seletivas buscam abrir espaço para que ainda mais nomes possam participar e ter acesso ao trabalho desenvolvido pela CBSk. Vamos ter sessões de treinamento e simulados de competição. Mas vai ser sobretudo um período de convivência e avaliação de uma série de fatores, não somente o desempenho. Convidamos desde skatistas da nova geração, inclusive da Seleção Júnior, até nomes já consolidados e que já integraram a Seleção — revela o presidente da CBSk, Eduardo Dias.

Augusto Akio treina na Argentina antes do Pro Tour (Foto: Julio Detefon/CBSK)

As seletivas simulam dinâmicas de treino, competição e aspectos técnicos, físicos e comportamentais. Os fatores serão analisados e contarão para a escolha dos 16 atletas. Serão quatro nomes por modalidade. Além da presença da comissão técnica da Seleção Brasileira, uma equipe de arbitragem da CBSk estará nas seletivas para o simulado de competição.

Confira atletas que buscam vaga na seleção de skate

STREET

Masculino

Eduardo Neves

Filipe Mota

Gabryel Aguilar

Ismael Henrique

Ivan Monteiro

João Lucas Alves

Lucas Rabelo

Matheus Mendes

Sebastian Simonetto

Wacson Mass

Wallace Gabriel

Feminino

Bia Godoi

Carla Karolina

Daniela Vitória

Duda Oliveira

Duda Ribeiro

Isabelly Ávila

Kemily Suiara

Manuella Moretti

Maria Almeida

Maria Lúcia Rocha

Rafaela Murbach

PARK

Masculino

Andre Mariano

Dan Sabino

Diego Takahashi

Gui Khury

Gustavo Picaski

Hugo Montezuma

Ian Poletto

Mateus Guerreiro

Murilo Peres

Pedro Vita

Pietro Nunes

Vicente Rigobello

Victor Ikeda

Vinicius Kothe

Weslley Alves Moskito

Feminino

Alice Lisboa

Alice Nassi

Clara Lua do Rosário

Fernanda Galdino

Flavia Tsuki Haraguchi

Helena Laurino

India Chabbert

Lua Vicente

Manuela Tomitake

Mirella Hoshi Haraguchi

Sofia Curi

Sofia Godoy