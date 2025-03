Com Popó e ex-UFC, Fight Music Show 6 é confirmado

Nesta terça-feira (18), foi confirmada a realização do Fight Music Show 6, para o dia 17 de maio, em São Paulo. Para a luta principal do evento, Acelino Popó Freitas está de volta ao FMS para um combate contra o ator Duda Nagle.

continua após a publicidade

➡️ Ankalaev bate o martelo sobre revanche com Alex Poatan

Além do combate principal, o Fight Music Show terá a volta de Rogério Minotouro aos ringues. Após cinco anos de sua última luta, o ex-UFC irá encarar o influenciador Fábio Tadalafellas.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Popó Freitas x Duda Nagle

Está será a sexta participação de Popó Freitas no Fight Music Show, o ex-campeão mundial de boxe venceu quatro vezes, Pelé Landy, Junior Dublê, Kleber Bambam, Jorge 'El Chino', e empatou uma, na estreia contra Whindersson Nunes. O adversário de Acelino será Duda Nagle, ator e filho da jornalista Leda Nagle.

continua após a publicidade

Acelino Popó em luta contra Kleber Bambam (Foto: Mariana Lima / Divulgação)

Duda, por sua vez, embora conhecido por seu trabalho na televisão, nunca lutou profissionalmente. Sua paixão por esportes de combate e prática regular de jiu-jítsu, no entanto, sugerem que ele não entrará no ringue despreparado. Nagle tem compartilhado sua intensa rotina de treinos nas redes sociais, mostrando seu comprometimento e dedicação para esta luta.

Rogério Minotouro x Fábio Tadalafellas

Rogério Minotouro está de volta aos ringues. A última luta do atleta havia sido em julho de 2020, quando foi derrotado para Maurício "Shogun" Rua, por decisão dividida e anunciou a aposentadoria. Com cartel 23-10 no MMA, o lutador fará a estreia no boxe contra o polêmico influenciador Tadalafellas.

continua após a publicidade

Rogério Minotouro teve seis vitórias no UFC (Foto: UFC)

Fábio Tadalafellas é influenciador e rapidamente se tornou conhecido no universo digital, especialmente no mundo fitness, fisiculturismo e parkour. Além de sua carreira no fisiculturismo e como influenciador digital, Fábio Tadalafellas também foi envolvido em polêmicas fora do universo fitness. Em 2021, ele foi preso com um sócio, acusado de vender anabolizantes, substâncias proibidas pela Anvisa, e porte ilegal de armas, incluindo uma pistola e granadas