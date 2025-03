UFC: Islam Makhachev recusa luta contra Ilia Topuria, diz site russo

Após derrotar Renato Moicano no UFC 311, em janeiro, Islam Makhachev segue sem um novo desafiante pelo cinturão do peso leve. Segundo o jornal russo "Tass", o próximo adversário do campeão não será Ilia Topuria, que recentemente deixou o título do peso pena vago para subir de divisão.

Conforme o site, a equipe do russo relatou que o ex-campeão dos penas deveria se provar no peso leve antes de ter uma oportunidade pelo título.

— Islam não concordou com essa luta. Ele mantém a posição de que Topuria precisa fazer por merecer uma disputa de cinturão no peso leve — afirmou a equipe de Makhachev.

Ilia Topuria deixou o cinturão dos penas vagos após uma defesa, contra Max Holloway (Foto: Stacy Revere/AFP)

A postura de Makhachev é diferente da que adotou com outro ex-campeão dos penas, Alexander Volkanovski, que teve duas oportunidades diretas de ser duplo campeão. Porém, Islam derrotou o australiano em ambas as ocasiões. Inclusive, "Volka" irá lutar pelo cinturão vago por Topuria, contra o brasileiro Diego Lopes, no UFC 314, no dia 12 de abril.

Quem será o próximo desafiante de Islam Makhachev?

Com Ilia Topuria recusado e Arman Tsarukyan no fim da fila de acordo com Dana White, o próximo desafiante de Islam Makhachev será entre Charles "do Bronx" Oliveira e Justin Gaethje. O brasileiro, que perdeu o cinturão para o russo em 2022, até hoje não teve uma revanche, apesar de ter sido marcada em 2023, mas por conta de uma lesão, Charles abandonou a luta.

Charles "do Bronx" Oliveira em ação no UFC (Foto: Jordan Jones/AFP)

Já o americano despontou nos últimos dias como o próximo desafiante de Islam. Ex-campeão interino da divisão, Gaethje vem embalado de vitória sobre Rafael Fizev, no UFC 313, e seria um adversário inédito para Islam.