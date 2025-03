Gabriel Silva está focado em construir uma sólida carreira no mundo das lutas. Assim como o pai, Anderson Silva, o lutador "inicia" a vida no esporte nos ringues de boxe e voltou à ação no último sábado (15), quando enfrentou o norte-americano Brendan Kelly "USA Saiyan". O confronto aconteceu durante o evento "Brandrisk 5", do influenciador Adin Ross, em Miami, Flórida (EUA).

Gabriel Silva em ação em luta de boxe

O primeiro round foi marcado por um duelo controlado, com grandes entradas de Kelly e alguns fortes golpes do brasileiro. O domínio de Gabriel Silva na luta, no entanto, estava destacado no segundo assalto, quando o filho do ex-campeão do UFC acertou um knockdown no adversário que foi para o tatame.

A juíza chegou a parar a trocação duas vezes, mas o norte-americano ainda tentava voltar para a disputa. Os golpes fortes de Silva não pararam de entrar e "USA Saiyan" não teve mais condições de continuar, assim, a luta foi interrompida, e o nocaute foi decretado.

